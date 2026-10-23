Gli attivisti: «Bibi cerca il pretesto per alzare la tensione in vista delle elezioni»

Netanyahu ordina il blocco totale della Cisgiordania. L’Idf rastrella casa per casa

Bianca Senatore
23 ottobre 2026 • 20:07
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Nessuno entra, nessuno esce: dopo la sparatoria in cui sono morti due soldati israeliano, Hebron è stata circondata e occupata dall’esercito. «Netanyahu cercava il pretesto per alzare la tensione in vista delle elezioni»

Nessuno entra, nessuno esce. Da venerdì pomeriggio la città di Hebron è stata circondata e occupata dall’esercito israeliano che ha trascorso l’intera notte a rastrellare casa per casa. Dopo la sparatoria avvenuta venerdì mattina, in cui sono rimasti uccisi due soldati israeliani e ne sono stati feriti altri due, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato in Cisgiordania una nuova operazione militare che ha definito «di una portata mai vista dalla Guerra dei Sei Giorni». L’obiettivo è sp

Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.