Con l'inizio della tregua dello scorso 19 gennaio nella Striscia si scava tra le macerie per trovare i dispersi. In meno di due settimane il bilancio delle vittime è aumentato drasticamente. Da 47mila vittime ora i nuovi dati del ministero della Salute di Gaza riferiscono di quasi 62mila morti. I corpi sono stati portati negli ospedali e ora si passerà alla fase del riconoscimento, per verificare chi, nella lista degli scomparsi - che contiene 14mila nomi - è effettivamente morto. I soccorritori, come ha riferito ancora Maarouf, stanno continuando a lavorare soprattutto in quelle zone che prima del cessate il fuoco erano impossibili da raggiungere, poiché soggette a raid. "Centinaia di case sono diventate delle tombe", ha detto il responsabile. Tra le vittime, ha continuato, figurano 17.881 bambini, tra cui 214 neonati