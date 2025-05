Il 28enne sarebbe stato minacciato per giorni con una motosega e una pistola e torturato in vari modi. In manette un trader di criptovalute, con cui l’italiano aveva fatto in precedenza alcuni affari, e una donna di 24 anni

Un turista italiano di 28 anni, la cui identità non è stata resa nota, è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per due settimane, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, fermato poi dalla polizia a Lower Manhattan. Secondo fonti della polizia locale, l’uomo era arrivato in città il 6 maggio, recandosi poi nella casa al numero 38 di Prince Street, a SoHo, presa in affitto dal presunto torturatore, il 37enne John Woeltz, un trader di criptovalute originario del Kentucky con il quale aveva fatto in precedenza alcuni affari, ma con cui aveva avuto degli screzi che lo avevano spinto a rientrare in Italia.

Woeltz lo avrebbe però successivamente convinto a tornare a New York, dove gli avrebbe sequestrato il passaporto, lo avrebbe trattenuto contro la sua volontà e torturato. Non è ancora chiaro il movente, anche se secondo alcuni media locali l'americano avrebbe cercato di estorcere all'italiano milioni di dollari.

Venerdì mattina, però, l’italiano – ferito e insanguinato – non è riuscito a scappare e, a piedi nudi e con addosso solo un accappatoio, a dare l'allarme a un poliziotto addetto al traffico.

Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia avrebbe trovato nell'appartamento - affittato per 30mila-40mila dollari al mese - delle foto scattate con la Polaroid che ritraggono il turista legato e torturato, una pistola e una serie di altri oggetti utilizzati per la tortura.

Una delle foto mostrava l'italiano legato a una sedia e con una pistola puntata alla testa: era stato legato con un filo elettrico, mentre i piedi erano immersi in una bacinella piena d'acqua. Sarebbe stato costretto a sniffare cocacina, sarebbe stato picchiato con il calcio di una pistola e minacciato di venire mutilato con una motosega.

Secondo il New York Post una seconda persona, Beatrice Folchi, 24 anni di Manhattan, è stata arrestata e accusata del rapimento.

© Riproduzione riservata