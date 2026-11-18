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«Erano giorni che c’erano strani movimenti lungo la linea gialla e che si muovevano carri armati. Sapevamo che stava per succedere qualcosa». A dirlo sono i giornalisti di Gaza, che da poche settimane, dopo le gravi perdite subite, hanno allestito nuovamente un piccolo hub per lavorare insieme. E come ci si aspettava, ieri l’esercito israeliano ha fatto la sua mossa. Le truppe si sono mosse da Salahudeen Street, a ovest della “linea gialla”, quella che delimita il confine dell’area controllata d