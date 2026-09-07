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È di 11 morti e cinque feriti il bilancio dei raid aerei israeliani avvenuti nella notte nella città di Kfar Reman, nel sud del Libano. Secondo i media libanesi, l’attacco sarebbe stato condotto dai caccia israeliani contro un edificio residenziale della città dopo la mezzanotte. Nel raid hanno perso la vita anche due bambini.

Un altro attacco con droni contro un'auto, sempre a Kfar Reman, ha ucciso due paramedici del gruppo Risala Scouts. L'agenzia di stampa governativa Nna ha fatto sapere che l’Idf hanno preso di mira anche le città di Nabatieh e di Arab Salim. Un attacco ha inoltre distrutto un edificio a Deir al-Zahrani, dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano emesso un avviso di evacuazione. Al momento, non ci sono commenti da parte delle Idf sugli attacchi.

Gaza

Nel fine settimana l’esercito israeliano è tornato a colpire anche la Striscia di Gaza. Secondo quanto riporta Al Jazeera, un drone ha colpito ieri una macchina dove viaggiavano Youssef Alika e sua figlia di 8 anni, mentre tornavo a casa dopo il primo giorno di scuola. Nel raid, altre sei persone sono rimaste ferite.

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