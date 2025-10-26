Oltre cento droni hanno colpito la capitale ucraina. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, ha annunciato che lo scorso 21 ottobre è stato testato il missile a propulsione nucleare Burevestnik

false false

Un altro attacco notturno ha colpito l’ucraina. Più di cento droni sono stati lanciati dall’esercito russo nelle prime ore del 26 ottobre, causando solo a Kiev tre morti e 29 feriti. «Sincere condoglianze alle famiglie; decine di persone sono rimaste ferite, compresi bambini», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi canali Telegram. «Ogni attacco russo è un tentativo di causare il maggior danno possibile», ha aggiunto il presidente ucraino in un messaggio in cui ha anche denunciato che i bombardamenti russi colpiscono anche edifici residenziali e infrastrutture civili.

Secondo Zelensky, in una sola settimana, «la Russia ha utilizzato quasi 1.200 droni, più di 1.360 bombe guidate e più di 50 missili di vario tipo». Da parte sua, l'Aeronautica militare ucraina ha riferito di aver abbattuto 90 droni russi oggi, sebbene siano stati registrati cinque impatti in quattro località del paese.

Putin

Le Forze armate ucraine «stanno usando i civili come scudi umani». Ha detto invece il presidente russo Vladimir Putin incontrando i comandanti dei gruppi dell'esercito coinvolti nella guerra in Ucraina. «Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione civile, che le Forze ucraine stanno usando come scudo umano», ha detto il leader del Cremlino.

A minacciare Kiev, ancora una volta, è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. «In questo momento si stanno facendo molte speculazioni. E lo stesso Zelensky, tra l'altro, ha recentemente dichiarato che presumibilmente possiedono il potenziale militare per colpire in profondità la Russia», ha detto Peskov. «Naturalmente, le nostre Forze armate e la Russia risponderanno duramente e, come ha detto Putin, con una forza impressionante», ha aggiunto parlando alla tv Rossiya 1.

«C'è un'intesa sul fatto che sarebbe opportuno incontrarsi senza inutili ritardi», ha detto invece Peskov riguardo all’incontro tra Trump e Putin. Il presidente Usa sarebbe stato il primo a suggerire che tenere il vertice in Ungheria non avesse senso al momento, e Putin ha concordato con questa valutazione, ha specificato il portavoce del Cremlino.

La prova di forza

E in questo momento delicato per le trattative e di tensione con Donald Trump, l’esercito russo continua a mostrare al mondo la sua potenza. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, ha annunciato che lo scorso 21 ottobre è stato testato il missile a propulsione nucleare Burevestnik. «Un missile a propulsione nucleare è stato lanciato per diverse ore, coprendo una distanza di 14.000 km e contando. Il missile è rimasto in aria per circa 15 ore dimostrando così le sue elevate capacità di aggirare i sistemi antimissile e di difesa aerea».

© Riproduzione riservata