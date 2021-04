L'Olanda ha deciso di sospendere temporaneamente le somministrazioni del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 fino al prossimo 7 aprile.

La decisione è stata presa dalle istituzioni sanitarie del paese per evitare di dover sprecare dosi del vaccino dopo che venerdì è stato deciso di limitare temporaneamente le somministrazioni agli ultrasessantenni.

Tra gli over 60 anni rimangono solo 700 persone da immunizzare ma in 70-80 centri vaccinali diversi e secondo le autorità sanitarie, il farmaco sarebbe rimasto nelle fiale. Al momento circa 400mila persone hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca in Olanda e si sono verificati cinque casi di trombosi in donne tra i 25 e i 65 anni.

Nel frattempo in Gran Bretagna la Medicines and Healthcare products regulatory (Mhra) rivela che su 18 milioni di dosi di AstraZeneca somministrate hanno ricevuto 30 segnalazioni di casi di trombosi, di cui sette decessi. Secondo l’Ema, invece, si sono registrati finora 62 casi di trombosi venosa cerebrale nel mondo su 9,2 milioni di dosi di vaccino somministrate.

