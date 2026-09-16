«Omicidi mirati negli Usa e nel Vecchio Continente». L’accusa dell’Fbi a Mosca

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L’intelligence russa sarebbe pronta a fare un salto di qualità nelle sue azioni contro gli Stati Uniti, almeno secondo l’Fbi, che ha accusato cinque persone legate all’Fsb (l’erede del vecchio Kgb), nessuna delle quali è stata arrestata, di aver pianificato l’uccisione di un dissidente russo sul suolo americano e di aver preparato altre azioni di terrorismo e sabotaggio in Europa. Dopo l’escalation nel Vecchio Continente, con le crescenti incursioni, accidentali o meno, di droni, la campagna di