Trump ha detto di volere una risposta «molto potente» per l’abbattimento dell’elicottero Usa. Gli attacchi, secondo il Nyt, avrebbero colpito basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria lungo la costa meridionale iraniana. Teheran ha risposto puntando a obiettivi Usa in Bahrein, Kuwait e Giordania

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Nella notte tra martedì e mercoledì, gli Stati Uniti hanno lanciato tre ondate di attacchi contro il sud dell’Iran dopo che il presidente Usa Donald Trump ha detto di volere una risposta «molto potente» per l’abbattimento dell’elicottero statunitense.

Gli attacchi aerei Usa hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in cinque località lungo la costa meridionale dell’Iran, riferiscono funzionari iraniani al New York Times. In particolare, le basi navali a Sirik e Jask, sistemi di difesa aerea a Bandar Abbas e batterie missilistiche a Qeshm.

Teheran ha risposto lanciando missili e droni verso obiettivi statunitensi nel Golfo Persico, ha fatto sapere su Telegram il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. I Pasdaran hanno infatti annunciato di avere sferrato attacchi alla base della Quinta flotta americana in Bahrein, alle basi in Kuwait e al-Azraq in Giordania.

Mentre gli attacchi erano in corso, sono però arrivati segnali rassicuranti sulla tenuta dei negoziati: «Nulla cambia nello stato attuale dell’accordo», ha detto una fonte della Casa Bianca a Politico.

Esercito iraniano: «Attaccati 21 obiettivi Usa nella regione» Le forze armate iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 21 obiettivi legati agli Stati Uniti nella regione, in risposta agli attacchi statunitensi, riporta l'emittente statale iraniana Irib. "In risposta all'aggressione statunitense avvenuta nella notte sul territorio iraniano, sono stati attaccati 21 obiettivi legati agli interessi statunitensi nella regione", ha affermato l'esercito, secondo quanto riportato da Irib. Politico, per gli Usa l'accordo con Teheran è vicino nonostante attacchi Nonostante gli attacchi di rappresaglia degli Stati Uniti contro obiettivi iraniani, il presidente Donald Trump ritiene ancora che un accordo di pace con l'Iran sia a portata di mano. Lo ha dichiarato a Politico un alto funzionario della Casa Bianca. "Al momento, l'accordo non cambia nulla", ha detto il funzionario, aggiungendo che un'intesa rimane "ancora vicino". Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi sente omologhi turco e saudita Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha sentito al telefono i suoi omologhi di Turchia, Hakan Fidan, e Arabia Saudita, e Faisal bin Farhan. Lo ha riferito il ministero degli Esteri in una nota riportata dai media iraniani. Nel corso delle conversazioni, i ministri "hanno esaminato gli ultimi sviluppi regionali in seguito agli attacchi aggressivi sferrati dagli Stati Uniti contro alcune zone dell'Iran meridionale", si spiega nella nota. Araghchi "pur condannando l'aggressione militare statunitense e la violazione della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale dell'Iran, ha sottolineato il diritto intrinseco alla legittima autodifesa per una risposta reciproca da parte delle potenti forze armate del nostro Paese", si legge ancora. Teheran: «Gli Stati regionali hanno la responsabilità legale e morale per i raid di Usa e Israele» È responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, in particolare degli stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio e delle proprie infrastrutture da parte di Stati Uniti e Israele per ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali contro l'Iran, ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. La Giordania intercetta cinque missili Le forze armate giordane hanno reso noto di avere intercettato cinque missili provenienti dall'Iran. Lo riporta al Jazeera. L'esercito giordano ha annunciato stamattina di aver distrutto cinque missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. "Abbiamo intercettato e abbattuto cinque missili lanciati dall'Iran verso Azraq. Non ci sono state vittime né danni materiali", ha dichiarato Amman. In precedenza le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano affermato di aver preso di mira "una base aerea e il centro di comando militare statunitense" ad Azraq. L'Iran lancia droni contro la base Usa in Bahrein, sirene d'allarme nel paese Il ministero dell'Interno del Bahrein ha annunciato stamattina l'attivazione delle sirene antiaeree in seguito alle segnalazioni di un attacco iraniano contro una base statunitense nel Paese. "Le sirene sono state attivate", ha dichiarato il dicastero su X esortando "cittadini e residenti a mantenere la calma e a cercare riparo nel luogo più vicino". Le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano poco prima annunciato di aver lanciato un attacco con droni contro una base Usa in Bahrein, in seguito agli attacchi americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz. Abbiamo "attaccato la Quinta flotta statunitense", ha specificato l'esercito dell'Iran. Usa: «Attacco finito, colpiti sistema di difesa aerea» Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero Usa da parte delle forze di Teheran. Lo ha annunciato il Comando centrale americano su X precisando che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina Usa.

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