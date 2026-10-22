La pace secondo Putin, via libera ai negoziati e ondata di raid su Kiev

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KIEV – I colloqui di pace sull’Ucraina ripartono, ma ricominciano anche i bombardamenti. Anzi, non si sono mai fermati. L’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, aveva terminato da poche ore la sua missione di pace a Mosca quando i missili russi sono tornati a piovere su Kiev. Almeno 20, secondo gli ucraini. Due persone sono rimaste uccise e altre 34 ferite, mentre altre 7 hanno perso la vita negli attacchi nel resto del paese. La capitale è stata bersaglio di «tre ondate di missili balistici la