Zelensky: «il tycoon e lo zar hanno una relazione speciale»

La pace secondo Putin, via libera ai negoziati e ondata di raid su Kiev

Davide Maria De Luca
22 ottobre 2026 • 19:51
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Il Cremlino dice sì a colloqui con ucraini e americani, ma con mille distinguo. Intanto lancia missili sulla capitale. Gli ucraini rispondono con 800 droni

KIEV – I colloqui di pace sull’Ucraina ripartono, ma ricominciano anche i bombardamenti. Anzi, non si sono mai fermati. L’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, aveva terminato da poche ore la sua missione di pace a Mosca quando i missili russi sono tornati a piovere su Kiev. Almeno 20, secondo gli ucraini. Due persone sono rimaste uccise e altre 34 ferite, mentre altre 7 hanno perso la vita negli attacchi nel resto del paese. La capitale è stata bersaglio di «tre ondate di missili balistici la

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.