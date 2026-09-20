Crisi spirituale e tensioni nascoste: dopo l’assenza di Francesco, la Francia attende papa Leone

La visita del pontefice è molto attesa. Dal 2008 il paese non è più stata una meta papale. Prevost lo ha scelto tra le prime mete dei suoi viaggi perché spera di suscitare una «fecondità spirituale». Ma attorno alla missione non sono mancati dissapori a causa delle divergenze su questioni bioetiche

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Per quattro giorni, da venerdì 25 a lunedì 28 settembre, il papa sarà in Francia. La grande attesa per la visita ha stupito i media del paese, che se ne stanno occupando da settimane. Nel paese, che pure da molto tempo è scristianizzato, l’interesse è tale che i francesi sembrano presi da una vera Léonmania, ha scritto Jérôme Cordelier su Le Point, sostenuto dai numeri previsti. Oltre un milione di persone vedranno Leone XIV: almeno seicentomila fedeli alla messa sulla place de la Concorde e ai