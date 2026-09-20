«Mi piacerebbe vedere Notre-Dame»

Crisi spirituale e tensioni nascoste: dopo l’assenza di Francesco, la Francia attende papa Leone

Giovanni Maria Vianstorico
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20 settembre 2026 • 07:00

La visita del pontefice è molto attesa. Dal 2008 il paese non è più stata una meta papale. Prevost lo ha scelto tra le prime mete dei suoi viaggi perché spera di suscitare una «fecondità spirituale». Ma attorno alla missione non sono mancati dissapori a causa delle divergenze su questioni bioetiche

Per quattro giorni, da venerdì 25 a lunedì 28 settembre, il papa sarà in Francia. La grande attesa per la visita ha stupito i media del paese, che se ne stanno occupando da settimane. Nel paese, che pure da molto tempo è scristianizzato, l’interesse è tale che i francesi sembrano presi da una vera Léonmania, ha scritto Jérôme Cordelier su Le Point, sostenuto dai numeri previsti. Oltre un milione di persone vedranno Leone XIV: almeno seicentomila fedeli alla messa sulla place de la Concorde e ai

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví