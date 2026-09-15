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Il Pentagono ha smentito Donald Trump e confermato quanto rilevato negli ultimi mesi dai media: la guerra contro l’Iran ha portato gli Stati Uniti a una carenza di munizioni. Il rapporto dell’Ispettore generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 giugno l’operazione Epic Fury contro Teheran – così è stata chiamata dal Dipartimento della Guerra statunitense – sia costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 spesi solo per le munizioni utilizzate. Spese che, osserva il rapporto, «hanno causato carenze nelle scorte strategiche e rivelato colli di bottiglia all’interno delle industrie di rifornimento di munizioni».

Intanto, una serie di attacchi con missili balistici e droni condotti dagli Houthi, il gruppo di ribelli yemenita filo-iraniano che sta acquisendo territorio, ha ferito 13 civili nel sud dell’Arabia Saudita. «Lunedì 14 settembre 2026 la milizia ha lanciato attacchi contro obiettivi civili nelle città di Khamis Mushait, Abha e Taif utilizzando diversi missili balistici e droni, provocando ferite da lievi a moderate a tredici civili, oltre a danni a sette abitazioni e due veicoli», ha scritto la coalizione militare guidata da Riad.

L'Iran risponde a Trump: «Nessuna trattativa con gli Usa» Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto oggi qualsiasi dialogo con gli Usa per porre fine alla guerra, dopo che Donald Trump aveva affermato di essere «aperto» ai colloqui. «Non lasciatevi distrarre dai segnali contrastanti del presidente statunitense, che alterna "nessun negoziato" e "siamo pronti a parlare" con l'Iran», ha scritto su X Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. «Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran. Punto!», ha aggiunto in un messaggio in inglese, che sembra essere una risposta diretta alle dichiarazioni fatte da Trump lunedì. Riad: «Risponderemo agli attacchi degli Houthi» L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà «con fermezza» contro gli Houthi yemeniti, dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani - con missili balistici e droni - che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del Paese. Gli Houthi sono impegnati in nuovi combattimenti contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita da quando, nel mese di luglio, si è riaccesa la guerra civile nello Yemen. Il conflitto è riesploso dopo che il gruppo ha dichiarato un blocco navale contro Riad e ha iniziato a prendere di mira le sue navi nel Mar Rosso. La scorsa settimana il gruppo ha assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb - un'area divenuta vitale mentre il più ampio conflitto tra Stati Uniti e Iran paralizza lo stretto di Hormuz - infliggendo un duro colpo alle forze governative yemenite. Il gruppo ha inoltre preso di mira le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita, il principale esportatore di greggio al mondo, spingendo i prezzi del petrolio a sfiorare i 110 dollari al barile. Mondo Morsa Houthi-Hormuz. Il petrolio alle stelle e Trump all’angolo Il Pentagono smentisce Trump: «Carenza di munizioni per la guerra in Iran» Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran, constatazione che l'amministrazione Trump si era in gran parte rifiutata di confermare negli ultimi mesi. Il rapporto dell'Ispettore Generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 giugno, l'Operazione Epic Fury contro l'Iran sia costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi solo per le munizioni utilizzate. «Le spese per munizioni durante l'Operazione Epic Fury hanno causato carenze nelle scorte strategiche e rivelato colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento di munizioni», osserva il rapporto. Il rapporto, tuttavia, evidenzia le misure adottate dal Dipartimento per accelerare la produzione. Quando a giugno sono emerse notizie di stampa secondo cui gli Stati Uniti stavano razionando l'uso dei propri missili, in particolare degli intercettori, il governo ha negato le affermazioni, con lo stesso presidente Donald Trump che ha affermato che il paese possedeva «enormi quantità di munizioni». A inizio settembre, Trump scriveva ancora che gli Stati Uniti disponevano di «quantità praticamente illimitate di munizioni». Secondo la stampa, tuttavia, questa carenza di munizioni ha indotto il presidente ad astenersi dal lanciare ulteriori attacchi su larga scala contro Teheran durante l'estate. Nonostante il massiccio impiego di intercettori, «gli attacchi iraniani hanno danneggiato e distrutto centinaia di edifici e strutture nelle basi statunitensi in Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Oman e Giordania», osserva il rapporto del Pentagono. Il documento, che copre i mesi da aprile a giugno 2026, elenca i danni alla flotta aerea: quattro F-15 distrutti, un F-35 danneggiato, sette aerei cisterna KC-135 danneggiati o distrutti e «fino a 30» droni d'attacco MQ-9 Reaper distrutti, tra le altre cose. Il documento stima che «oltre 50.000» militari statunitensi siano coinvolti nella Guerra del Golfo, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran. Il rapporto afferma che gli attacchi di rappresaglia dell'Iran e dei suoi alleati hanno danneggiato edifici diplomatici in quattro paesi (Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). Riad, 13 civili feriti nei raid Houthi sul sud dell'Arabia Saudita Una serie di attacchi condotti lunedì dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, ha annunciato oggi la coalizione militare guidata da Riad contro i ribelli filo-iraniani. «Lunedì 14 settembre 2026 la milizia ha lanciato attacchi contro obiettivi civili nelle città di Khamis Mushait, Abha e Taif utilizzando diversi missili balistici e droni, provocando ferite da lievi a moderate a tredici civili, oltre a danni a sette abitazioni e due veicoli», ha scritto su X un portavoce della coalizione.

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