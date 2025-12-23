«La cosa principale era ricevere informazioni dagli americani sul lavoro preparatorio svolto con gli europei e gli ucraini e, in base a ciò, capire in che misura questo lavoro preparatorio corrisponda allo spirito di Anchorage», ha detto il portavoce del Cremlino

I negoziati condotti da Russia e Stati Uniti a Miami «non possono essere considerati una svolta». A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in risposta alla domanda del quotidiano Izvestia.

«È un “working progress”. Abbiamo detto che prima ci sarà un processo di lavoro piuttosto scrupoloso, un processo a livello di esperti. La cosa principale era ricevere informazioni dagli americani sul lavoro preparatorio svolto con gli europei e gli ucraini e, in base a ciò, capire in che misura questo lavoro preparatorio corrisponda allo spirito di Anchorage», ha aggiunto Peskov. Delle trattative tra i due paesi è tornato a parlare anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha confermato che sono ancora in corso ma ha anche ribadito che tra i due paesi «c’è odio» e quindi sono ancora più complicate.

Intanto proseguono gli attacchi russi contro Kiev, con le sirene che sono suonate in quasi tutto il paese. Il ministero dell’Energia ucraino ha fatto sapere che in diverse regioni sono in corso dei blackout perché sono state prese di mira le infrastrutture energetiche. Almeno tre feriti nella capitale.

Almeno tre feriti a Kiev Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha riferito che, in seguito all'attacco russo sulla capitale Ucraina, dei detriti sono caduti vicino a un edificio residenziale. Al momento risultano esserci tre persone ferite. I servizi di emergenza stanno operando sul posto. L'esercito ucraino ha attaccato un impianto petrolchimico russo Droni ucraini hanno attaccato un impianto petrolchimico in una zona industriale nella regione russa di Stavropol, nel Caucaso settentrionale, provocando incendi. Lo ha reso noto il governatore locale Vladimir Vladimirov. "I droni nemici hanno tentato di attaccare obiettivi a Budyonnovsk. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Ci sono diversi incendi nella zona industriale. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto sul suo canale Telegram. Vladimirov ha osservato che "secondo i dati preliminari, non ci sono vittime e non sono stati osservati danni alle abitazioni o alle infrastrutture cittadine" Attacco russo con missili da crociera e droni Mosca "sta effettuando un attacco combinato con missili da crociera e droni" su molte regioni ucraine: lo riferiscono i media di Kiev. "Le difese aeree sono in azione a Kiev e nella regione di Ivano-Frankivsk". Le sirene sono risuonate in diverse parti del paese Mosca intercetta 29 droni ucraini nella notte Mosca afferma che stanotte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini sulle regioni russe. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa. Fonti locali affermano che è stato colpito l'impianto petrolchimico di Stavrolen a Budyonnovsk, situato nel territorio russo di Stavropol. Foto e video pubblicati sui social media sembrano mostrare grandi fiamme che si alzano dall'impianto. Interruzioni di corrente si sono verificate invece nelle zone settentrionali della regione ucraina di Sumy a seguito di un massiccio attacco di droni russi, secondo i media di Kiev. Zelensky: 52 persone rapite dall'esercito russo a Sumy Sono 52 le persone rapite dalle truppe di Mosca nella regione ucraina orientale di Sumy, dal villaggio di Hrabovske che si trova a circa 200 metri dal confine russo. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, specificando che tra i deportati ci sono anche diversi bambini. Trump: le trattative proseguono ma c'è odio tra i due paesi Le trattative tra Russia e Ucraina "proseguono" ma tra i due Paesi "c'è odio". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo a una domanda in conferenza stampa alla Casa Bianca.

