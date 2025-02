Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato a Tel Aviv per una missione focalizzata sull'iniziativa 'Food for Gaza'. Il titolare della Farnesina si sposterà subito verso Ashdod, nel sud di Israele, dove assisterà alla cerimonia di consegna dei camion e degli aiuti umanitari al Pam nell'ambito del programma del governo italiano. Successivamente Tajani avrà un bilaterale con il suo omologo israeliano, Gideon Sa'ar, seguito da un punto stampa. Il ministro degli Esteri si sposterà quindi presso la residenza dell'ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, per un incontro con i militari italiani della missione European Union Border Assistance Mission (Eubam) presso il valico di Rafah, della Missione Addestrativa Italiana in Palestina a Gerico e con il personale dell'Arma in servizio in Israele.