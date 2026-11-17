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Tra Russia e Ucraina è una guerra di ponti e, per ora, Kiev è in netto vantaggio. Nella notte tra lunedì e martedì, le forze armate di Kiev sono finalmente riuscite ad abbattere il tratto stradale del ponte di Crimea, che collega la penisola occupata con il resto della Russia: un obiettivo a cui davano la caccia dalle prima settimane dell’invasione. Nelle stesse ore, i russi hanno colpito con cinque missili balistici due dei principali ponti della città di Kiev, senza però riuscire ad abbatterli