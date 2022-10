Secondo i russi è stato colpito da un camion bomba e resterà inagibile per un periodo di tempo non ancora determinato. Il ponte collega la Russia con la penisola occupata nel 2014 ed è importante per i rifornimenti delle truppe russe nell’Ucraina meridionale

Il ponte che collega la Russia alla Crimea è stato danneggiato in un attacco. Secondo le autorità antiterrorismo russe, un camion bomba è esploso questa mattina prima dell’alba nel viadotto stradale, portando al collasso di diverse sezioni del ponte. Un treno carico di carburante che stava transitando nel vicino ponte ferroviario ha preso fuoco e ha continuato a bruciare per grande parte della mattina.

Alcuni video ripresi dalle telecamere di sicurezza mostrano il momento dell’esplosione.

Nelle immagini diffuse dopo l’attacco si vede il treno in fiamme sul ponte ferroviario, alcuni metri più in alto del ponte stradale.

Costruito nel 2018 e costituito da due collegamenti paralleli, un tratto stradale e una linea ferroviaria, il ponte è considerato un simbolo dell’annessione della Crimea, compiuta dalle truppe russe nel 2014 e confermato con un referendum illegale. Gli ucraini, da molti ritenuti responsabili dell’attacco, per ora non hanno ancora commentato ufficialmente. In mattinata, fonti di governo hanno confermato al quotidiano Ukrainska Pravda, che dietro l’attacco ci sarebbero i servizi di sicurezza ucraina.

Il ponte costituisce un importante snodo logistico per le truppe russe che operano in Crimea e nel sud dell’Ucraina. I media russi dicono che non è possibile stabilire quando il ponte sarà riaperto. Per ricevere rifornimenti, l’esercito russo ora potrà sfruttare la ferrovia che dalla Russia passa attraverso Melitopol, la città nell’Ucraina meridionale occupata nelle prime settimane dell’invasione. La capacità di trasporto di questa linea, però, sarà probabilmente inferiore rispetto a quella garantita dal ponte di Crimea perché soltanto in alcuni tratti è costituita da un doppio binario.

