Il premio Nobel per l’economia oggi non verrà assegnato. Questo semplicemente perché in realtà non esiste. Il riconoscimento che verrà consegnato oggi è infatti il premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel.

Tuttavia, poiché viene gestito dalla Fondazione Nobel e assegnato assieme ai cinque premi Nobel voluti da Alfred Nobel nel 1895, viene comunemente chiamato anche lui premio Nobel, con la differenza che questo è l’unico che non è finanziato dai rendimenti sul capitale lasciati a tal fine da Alfred Nobel, ma dalla Banca Centrale di Svezia. L’importo della dotazione è comunque uguale a quello degli altri cinque.

Chi potrebbe vincerlo?

Tra tutti i premi assegnati dall’Accademia reale svedese, questo difficilmente premia le recenti scoperte e ciò rende più difficile fare pronostici accurati. Tra gli economisti più rilevanti che potrebbero meritare il premio c’è Thomas Piketty, nato in Francia nel 1971 e attualmente professore presso la London School of Economics.

Piketty ha studiato le disuguaglianze di reddito rivitalizzando il dibattito in economia politica in merito alla questione. Nella sua opera più importante Il capitale nel XXI secolo (2013), utilizzando un approccio storico statistico – che indaga circa duecento anni, dal XIX secolo ad oggi – ha evidenziato che il tasso di accumulo di ricchezza dell’élite economica più alta è superiore al tasso di crescita e dimostrato che una concentrazione sempre crescente di ricchezza non si autocorregge. Per Piketty la soluzione è la redistribuzione attraverso una tassa globale progressiva sulla ricchezza.

C’è però un altro premio che può dare indicazione sui favoriti per questo particolare Nobel: la medaglia John Bates Clark. Questa viene assegnata dal 1947 dall’American Economic Association agli economisti di età inferiore ai quarant’anni che abbiano dato un contributo significativo al pensiero e alla conoscenza economica e molti tra i vincitori hanno poi preso il Nobel per l’economia, a partire dal primo ad aver preso la medaglia, Paul Samuelson.

Tra i tanti, Esther Duflo, che ha vinto il Nobel nel 2019, è stata insignita della medaglia solo nove anni prima e Dave Card invece, vincitore del Nobel nel 2021, aveva ottenuto la John Bates Clark nel 1995.

Storia del premio economico

In occasione del suo 300° anniversario nel 1968 la Banca Centrale decise di istituire il premio da consegnare ogni anno a «quegli economisti che avessero reso un grande servizio all’umanità». Ma la sua creazione non è stata priva di critiche.

L’avvocato e attivista Peter Nobel, pronipote di Ludvig Nobel – fratello di Alfred Nobel – ha accusato la Fondazione di aver abusato del nome di famiglia – parla proprio di «esempio senza precedenti di violazione di un marchio di successo» – tanto più che l’illustre parente non vedeva di buon occhio gli economisti «più attenti al profitto che al benessere della società intera». Secondo Peter il premio deve in parte il suo prestigio alla sua associazione con i premi Nobel, un accostamento che però è stato arbitrario e forzato dalla Banca di Svezia.

Ma anche tra gli insospettabili c’è chi reputa (o reputava) che la disciplina economica non meritasse un premio del genere. Il vincitore del sesto “premio Nobel per l’Economia”, Friedrich von Hayek. L’economista durante il banchetto del premio nel 1974 affermò proprio che se gli fosse stato chiesto un parere sull’istituzione del riconoscimento lo avrebbe «fortemente sconsigliato» perché «conferisce a un individuo un’autorità che in economia nessun uomo dovrebbe possedere» e che poi «influenza politici, giornalisti, funzionari pubblici e il pubblico in generale».

Donne

Ma le critiche non sono finite qui. Il premio ha una bassissima concentrazione di vincitrici. Su 92 vincitori totali sono solo due le donne che lo hanno vinto: Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo dieci anni dopo, nel 2019.

Elinor Ostrom nata a Los Angeles nel 1933, è laureata in realtà in Scienze Politiche. Nel 2009 è stata insignita del premio perché sfidando il celeberrimo dogma del biologo Garrett Hardin “la tragedia dei beni comuni” ha dimostrato che le risorse comuni possono in realtà essere gestite da comunità di individui, basta che queste si dotino di particolari regole d’uso di condivisione e coproduzione.

Sebbene non sia una posizione totalmente rivoluzionaria – Ostrom non mette in discussione la razionalità dello stato e del mercato come modi di produzione – la sua teoria ha comunque avuto il merito di spostare l’attenzione dalla produzione alle istituzioni, facendo emergere il comune come un principio dell’agire e una logica che richiede una nuova teoria per fare quel salto che la scienziata non è riuscita a fare: dai beni comuni alla logica del comune.

L’ultima donna ad aver vinto il premio finora, Esther Duflo, è nata a Parigi il 25 ottobre 1972. Si tratta anche della persona più giovane ad averlo mai ricevuto (46 anni). Lo ha ottenuto insieme a suo marito Abhijit Banerjee e a Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Il loro nuovo approccio ha permesso di ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale. In breve, si tratta di dividere la questione in problemi più piccoli e più gestibili, ad esempio quali siano gli interventi più efficaci per migliorare i risultati scolastici o la salute dei bambini. A queste domande su temi circoscritti poi rispondevano con esperimenti tarati sulle persone colpite.

Nel 2013 Duflo ha fatto parte del nuovo Comitato per lo sviluppo globale, il quale ha fornito consulenza all’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, su questioni relative agli aiuti allo sviluppo nei paesi poveri.

L’unico italiano

Tra i 92 vincitori, uno solo è italiano: Franco Modigliani, che con i suoi studi ha rivoluzionato la finanza aziendale moderna. L’economista nacque a Roma nel 1918 e a soli diciassette anni si iscrisse alla facoltà di economia della Sapienza, ma a causa delle leggi razziali nel 1938 partì prima per Parigi e poi alla volta di New York dove si specializzò alla New school of social research e dove prese la cittadinanza statunitense nel 1946.

Insieme a Merton Miller nel 1958, Modigliani presenterà il teorema di Modigliani-Miller della finanza aziendale. L’assunto spiega sotto quali condizioni il valore di un’azienda rimanga lo stesso sia che venga finanziata attraverso l’emissione di azioni, sia che venga finanziata attraverso acquisizione di debito, e quindi emissione di obbligazioni. Ancora adesso l’accademia indaga sotto quali condizioni questo teorema non sia vero.

Modigliani è anche ricordato per l’ideazione del ciclo vitale: che spiega come il risparmio ed il consumo cambino nell'arco di vita di un individuo. Secondo l’economista infatti gli individui non risparmiano ( o spendono) in base al loro reddito corrente, ma in base a quello che si aspettano di avere in futuro. È il principio alla base del risparmio in ottica del pensionamento.

Le sue analisi pioneristiche del risparmio e dei mercati finanziari gli sono valse il premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel nel 1985.

