Il Donbass in cambio della Nato: il rischio di una nuova Yalta

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La proposta americana di un'adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica in cambio del ritiro dal Donbass presenta molte incognite e ambiguità. Putin accetterebbe davvero un’Ucraina nella Nato? E chi garantisce che la Russia non rinunci ai disegni egemonici sull’ Europa dell’ex impero sovietico?

La dichiarazione di Volodymyr Zelensky del 14 novembre introduce un elemento nuovo nella diplomazia sulla guerra russo-ucraina. Per la prima volta, secondo quanto riferito dal presidente ucraino, i negoziatori americani avrebbero posto esplicitamente una questione che fino a oggi era rimasta sullo sfondo: se l'Ucraina ottenesse l'adesione alla Nato, sarebbe disposta a ritirarsi dal Donbass? La domanda ha una portata strategica che va ben oltre la linea del fronte. Mette in relazione due question