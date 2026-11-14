Lo strappo di Trump

Il Donbass in cambio della Nato: il rischio di una nuova Yalta

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
14 novembre 2026 • 17:42
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La proposta americana di un'adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica in cambio del ritiro dal Donbass presenta molte incognite e ambiguità. Putin accetterebbe davvero un’Ucraina nella Nato? E chi garantisce che la Russia non rinunci ai disegni egemonici sull’ Europa dell’ex impero sovietico?

La dichiarazione di Volodymyr Zelensky del 14 novembre introduce un elemento nuovo nella diplomazia sulla guerra russo-ucraina. Per la prima volta, secondo quanto riferito dal presidente ucraino, i negoziatori americani avrebbero posto esplicitamente una questione che fino a oggi era rimasta sullo sfondo: se l'Ucraina ottenesse l'adesione alla Nato, sarebbe disposta a ritirarsi dal Donbass? La domanda ha una portata strategica che va ben oltre la linea del fronte. Mette in relazione due question

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

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