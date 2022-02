I manifestanti hanno dichiarato che le proteste continueranno fino alla revoca delle misure anti-Covid. A dare il via al convoglio che ha occupato le strade della capitale, un gruppo di camionisti, che ha attraversato il paese per una settimana prima di arrivare a Ottawa per opporsi all’obbligo vaccinale richiesto agli autisti in arrivo dagli Stati Uniti. Le proteste hanno attirato il sostegno di Donald Trump.