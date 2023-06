Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto questa mattina un insolito discorso a un gruppo di 2.500 soldati e agenti di polizia, radunati dentro le mura del Cremlino. «Avete fermato una guerra civile, avete agito correttamente e in maniera coordinata», ha detto loro Putin, rivolgendosi all’ammutinamento del gruppo Wagner avvenuto sabato scorso. Putin ha parlato per appena tre minuti, in quello che viene considerato come un tentativo di dimostrarsi ancora in pieno controllo delle forze armate del paese.

Putin ha poi chiesto un minuto di silenzio per i piloti uccisi nel corso dell’insurrezione. Il Cremlino non ha diffuso un bilancio ufficiale delle vittime della rivolta, ma almeno sei elicotteri e un aereo sono stati abbattuti, causando la morte di 13 piloti dell’aviazione. I responsabili sembra che non saranno perseguiti. Oggi, infatti, i media russi hanno fatto sapere che le indagini criminali sull’ammutinamento sono state archiviate.

Ritorno alla normalità

Il discorso di Putin si inserisce nel tentativo del presidente russo di mostrare che la situazione è tornata alla normalità dopo l’ammutinamento dei mercenari di Evegny Prigožin. Ieri, è ricomparso sui media e poi in una riunione con lo stesso Putin il contestato ministro della Difesa Sergei Shoigu, rivale di Prigožin che il leader di Wagner voleva cacciare con il suo colpo di mano.

Nel frattempo, lo stesso Prigožin è arrivato in Bielorussia, dove molti ritengono che resterà di fatto in esilio. Le forze armate russe hanno annunciato che stanno provvedendo a riprendersi tutti gli armamenti pesanti che erano stati forniti al gruppo Wagner, che sarà con ogni probabilità ridimensionato e assorbito nei ranghi regolari.

La mancanza di reali conseguenze per Prigožin, però, oltre alla debolezza dimostrata dall’intelligence e dalle forze di sicurezza del regime, che non sono riusciti né a prevedere né a fermare l’insurrezione, restano però punti potenzialmente critici, che hanno intaccato l’immagine di onnipotenza di Putin.

