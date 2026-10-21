Putin il «compassionevole», Witkoff si inchina allo zar. Zelensky fuori dal summit

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KIEV – Mosca è pronta a incontrare delegati ucraini e americani nei primi giorni di novembre, forse ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, come sarebbe dovuto avvenire prima dell’attacco americano all’Iran. Ma nelle nuove proposte di pace euro-ucraine «non c’è molto che sia utile a risolvere il conflitto». Così il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, riassume l’incontro tra il leader russo e l’inviato di Trump, Steve Witkoff. Witkoff è arrivato mercoledì a Mosca dopo che ma