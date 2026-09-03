Il presidente russo ha confermato che a livello di intelligence i contatti tra Mosca e Kiev non si sono mai interrotti e ha accusato gli alleati europei per il loro sostegno a Kiev

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Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare delle trattative di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha fatto intervenendo alla sessione plenaria dell’Eastern Economic Forum di Vladivostok, una delle kermesse economiche più importanti per Mosca. Il leader russo ha confermato che a livello di intelligence i contatti tra Mosca e Kiev non si sono mai interrotti. «C’è una possibilità? A mio parere, sì, c’è», ha detto il presidente russo riferendosi alla possibilità di arrivare a un accordo.

«I contatti esistono. Proseguono anche nelle modalità attuali, principalmente attraverso i servizi speciali», ha dichiarato. Putin ha però aggiunto che è difficile valutare quanto questi contatti possano effettivamente avvicinare un’intesa.

Gli attacchi contro gli alleati

Nel suo intervento il presidente russo ha accusato le autorità ucraine di condurre azioni che Mosca considera forme di “terrorismo di stato”, facendo riferimento in particolare a minacce contro aerei civili, a navi civili e ad altre azioni di sabotaggio condotte anche contro aziende e infrastrutture energetiche. Nelle ultime settimane si sono intensificati

«Abbiamo appena sentito parlare di minacce di attacchi contro aeromobili civili. Si tratta, ovviamente, di una manifestazione di terrorismo di Stato», ha affermato Putin, secondo il quale tali episodi «complicano, senza dubbio, la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali».

Il presidente russo ha anche attaccato gli alleati europei e di Kiev, accusandoli di essere «complici del terrorismo internazionale», soprattutto per il sequestro di alcune navi della flotta ombra con cui il Cremlino aggira le sanzioni petrolifere e si finanzia la guerra in Ucraina.

I rapporti con Trump

Dopo mesi di silenzio, Putin è tornato anche a parlare dei rapporti con la Casa Bianca. Ha confermato che i contatti con Washington sono in corso e ha annunciato che l’obiettivo di Mosca è quello di normalizzare le relazioni tra i due paesi. «Siamo in contatto con l’amministrazione statunitense. E spero che questi contatti continuino», ha detto. La Russia, ha aggiunto, è «favorevole al pieno ripristino delle relazioni con gli Stati Uniti», precisando però che «questo non dipende solo da noi, ma anche dalla controparte americana».

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