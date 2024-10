Sono almeno cinque le persone uccise e dieci i feriti in un attacco israeliano lanciato questa mattina nel centro della città di Tiro, nel sud del Libano, secondo quanto scritto in un comunicato dal ministero della Sanità libanese, che lo ha definito "un attacco nemico israeliano" contro un edificio. "Si sta lavorando per rimuovere le macerie", aggiunge la nota.