Repubblicani in fuga da Trump, la resa dei conti si avvicina

true false

Tucker Carlson, l’anchorman che più di tutti ha favorito l’ascesa di Donald Trump e che poi gli si è rivoltato contro, è arrivato a dire che il presidente avrebbe dovuto essere rimosso dall’incarico, invocando il 25esimo emendamento, quando «ha minacciato la guerra nucleare» e perciò la distruzione dell’umanità. In un’intervista alla radio pubblica Npr, Carlson ha raccontato che quattro giorni prima dell’inizio della guerra con l’Iran era nello Studio Ovale con il presidente, per tentare di conv