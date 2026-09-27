Conservatori senza direzione

Repubblicani in fuga da Trump, la resa dei conti si avvicina

Mattia Ferraresi
27 settembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

L’ex “amico” Tucker Carlson invoca la rimozione del presidente ed esalta un socialista musulmano in Michigan. I podcast Maga smettono di nominarlo, mentre i candidati chiedono la fine della guerra contro Teheran

Tucker Carlson, l’anchorman che più di tutti ha favorito l’ascesa di Donald Trump e che poi gli si è rivoltato contro, è arrivato a dire che il presidente avrebbe dovuto essere rimosso dall’incarico, invocando il 25esimo emendamento, quando «ha minacciato la guerra nucleare» e perciò la distruzione dell’umanità. In un’intervista alla radio pubblica Npr, Carlson ha raccontato che quattro giorni prima dell’inizio della guerra con l’Iran era nello Studio Ovale con il presidente, per tentare di conv

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)