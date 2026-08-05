La Russia ha attaccato con 115 droni e 28 missili ad alta velocità, inclusi i missili balistici. L’Ucraina, che lamenta da settimane una grave carenza di munizioni antibalistiche, è riuscita ad abbattere 98 droni ma non ha menzionato alcun missile

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Un massiccio attacco missilistico russo sulla regione di Kiev ha ucciso almeno 17 persone e ne ha ferite altre 44, secondo il bilancio riportato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. Nella capitale ucraina, secondo l’amministrazione militare della città, sono stati registrati danni in oltre sette punti, tra cui i quartieri di Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi e Sviatoshynskyi.

Nel distretto di Obolonskyi, un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini.

Nel distretto di Desnianskyi, ha fatto sapere il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. Le autorità hanno inoltre segnalato un vasto incendio nel quartiere di Kyiv-Sviatoshynskyi, alla periferia della capitale.

L’Ucraina non è riuscita ad abbattere nessun missile russo durante l’attacco notturno, secondo un rapporto giornaliero dell’aeronautica militare, pubblicato mercoledì. Mosca ha lanciato 115 droni e 28 missili ad alta velocità, inclusi i missili balistici. Kiev, che lamenta da settimane una grave carenza di munizioni antibalistiche, è riuscita ad abbattere 98 droni ma non ha menzionato alcun missile.

La Russia, secondo quanto riporta Reuters, starebbe sfruttando questa grave carenza di sistemi di difesa aerea avanzati in Ucraina, utilizzando un maggior numero di missili balistici. Un funzionario dell’agenzia di intelligence ucraina ha riferito all’agenzia di stampa che un’unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori.

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