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Arrestati per “terrorismo” a 14 anni. La tragedia dei minori dissidenti nella Russia di Putin

Christian Raimo
02 ottobre 2026 • 07:00
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Accuse assurde, condanne pesantissime, confessioni estorte, pestaggi in carcere. Sono oramai centinaia i casi dei ragazzini finiti dietro le sbarre. Una realtà drammatica portata alla luce dal film-inchiesta Poltizek

Pochi giorni fa a Modena il Dig, il festival del giornalismo d’inchiesta, ha premiato come miglior reportage lungo Politzek. Le voci che sfidano il Cremlino, di Manon Loizeau e Ekaterina Mamontova, sui prigionieri politici russi, da Oleg Orlov di Memorial a un ragazzino di Livny che, si legge nella sinossi, «a quattordici anni è stato condannato a cinque anni di carcere per aver criticato Putin sui social». L’ho visto in una sala del cinema Astra, e da giorni non riesco a pensare a altro. La sto

Christian Raimo
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Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.