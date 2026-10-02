Arrestati per “terrorismo” a 14 anni. La tragedia dei minori dissidenti nella Russia di Putin

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Pochi giorni fa a Modena il Dig, il festival del giornalismo d’inchiesta, ha premiato come miglior reportage lungo Politzek. Le voci che sfidano il Cremlino, di Manon Loizeau e Ekaterina Mamontova, sui prigionieri politici russi, da Oleg Orlov di Memorial a un ragazzino di Livny che, si legge nella sinossi, «a quattordici anni è stato condannato a cinque anni di carcere per aver criticato Putin sui social». L’ho visto in una sala del cinema Astra, e da giorni non riesco a pensare a altro. La sto