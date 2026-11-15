Guerra

Ucraina, Mosca alza ancora la posta e minaccia l’Europa

Davide Maria De Luca
15 novembre 2026 • 20:26
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Il ministro degli Esteri Lavrov torna a parlare di ritiro ucraino da quattro regioni, mentre il Cremlino promette che raggiungerà i suoi obiettivi «con la forza» se europei e ucraini non tratteranno

Mosca torna ad alzare la posta per l’Ucraina dopo il ritorno al dialogo degli ultimi giorni. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, torna a parlare degli «obiettivi dell’operazione militare speciale» annunciati dal presidente russo, Vladimir Putin, nel giugno 2024: ritiro degli ucraini non solo dal Donbass, ma anche dalle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dice che se gli europei continueranno a non voler negoziare, Mosca raggiunge

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.