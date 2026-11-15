Ucraina, Mosca alza ancora la posta e minaccia l’Europa

Il ministro degli Esteri Lavrov torna a parlare di ritiro ucraino da quattro regioni, mentre il Cremlino promette che raggiungerà i suoi obiettivi «con la forza» se europei e ucraini non tratteranno
Mosca torna ad alzare la posta per l’Ucraina dopo il ritorno al dialogo degli ultimi giorni. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, torna a parlare degli «obiettivi dell’operazione militare speciale» annunciati dal presidente russo, Vladimir Putin, nel giugno 2024: ritiro degli ucraini non solo dal Donbass, ma anche dalle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dice che se gli europei continueranno a non voler negoziare, Mosca raggiunge