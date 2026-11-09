Aggiungi un posto a tavola: la Ue (e l’Italia) invitati alle trattative sull’Ucraina

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La diplomazia per mettere finalmente fine all’invasione russa dell’Ucraina riparte martedì 10 novembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Sulla carta si tratta dell’ennesimo vertice trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti: la continuazione degli incontri trilaterali che si erano interrotti lo scorso febbraio, con l’attacco americano all’Iran. È il clima che circonda questi incontri a essere cambiato. Nessuno si sorprende più dell’ottimismo di Donald Trump, che dice: «Riusciremo a ott