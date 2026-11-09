Trump: «Il paese avrà una forma un po’ diversa»

Aggiungi un posto a tavola: la Ue (e l’Italia) invitati alle trattative sull’Ucraina

Davide Maria De Luca
09 novembre 2026 • 20:42
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Vertice ad Abu Dhabi, Kushner allarga i negoziati anche al Vecchio Continente. Il tentativo di barattare con Putin la tregua in cambio di garanzie di sicurezza

La diplomazia per mettere finalmente fine all’invasione russa dell’Ucraina riparte martedì 10 novembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Sulla carta si tratta dell’ennesimo vertice trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti: la continuazione degli incontri trilaterali che si erano interrotti lo scorso febbraio, con l’attacco americano all’Iran. È il clima che circonda questi incontri a essere cambiato. Nessuno si sorprende più dell’ottimismo di Donald Trump, che dice: «Riusciremo a ott

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.