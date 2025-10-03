Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Intanto, una imbarcazione della flotta civile è ancora in navigazione verso Gaza, mentre Israele ha fatto sapere di aver arrestato 473 attivisti

Oggi, venerdì 3 ottobre, è stato indetto da Cgil e sindacati di base uno sciopero generale per Gaza e in difesa della Global Sumud Flotilla, la flotta civile di imbarcazioni che ha provato a rompere l’assedio della Striscia per aprire un canale umanitario. Si fermano le scuole, i traporti, la sanità e sono attese manifestazioni in cento città. Il garante ha definito lo sciopero illegittimo, ma i sindacati hanno deciso di non adeguarsi e confermare la giornata di astensione dal lavoro.

Tutte le barche della Flotilla (42) tranne una – la Marinette, che era rimasta indietro, è ancora in navigazione – sono state abbordate illegittimamente dall’esercito israeliano in acque internazionali. E i 473 attivisti sono stati arrestati. La Farnesina ha comunicato questa mattina il rilascio dei quattro parlamentari, che partiranno dall’aeroporto di Tel Aviv in mattinata.

Nella Striscia di Gaza, gli attacchi israeliani di giovedì hanno ucciso almeno 53 persone in diverse zone: almeno nove palestinesi sono stati uccisi – tra cui un nonno, i suoi quattro figli e un nipote – in un attacco contro un deposito di generi alimentari. Quattro fratelli sono stati uccisi mentre raccoglievano legna da ardere nel campo profughi di al-Bureij. Nove persone, per lo più donne, sono morte in un altro attacco contro un’abitazione a Deir al-Balah.

Cortei in tutta Italia per Gaza e la Flotilla Sono previste manifestazioni in oltre cento città in tutta Italia. Roma . Centinaia di manifestanti si stanno radunando a piazza Vittorio Emanuele, a Roma. Sono presenti anche, tra gli altri, il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, e l'eurodeputato del Pd, Nicola Zingaretti. Dal punto di ritrovo, dove è previsto l'arrivo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, i partecipanti raggiungeranno piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, che riunirà associazioni e i sindacati oggi in sciopero. La partenza del corteo è prevista per le 11:00.

. Centinaia di manifestanti si stanno radunando a piazza Vittorio Emanuele, a Roma. Sono presenti anche, tra gli altri, il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, e l'eurodeputato del Pd, Nicola Zingaretti. Dal punto di ritrovo, dove è previsto l'arrivo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, i partecipanti raggiungeranno piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, che riunirà associazioni e i sindacati oggi in sciopero. La partenza del corteo è prevista per le 11:00. Milano . Migliaia di persone si stanno radunando in piazza Oberdan a Milano per la manifestazione pro Gaza. Dalle 9 di questa mattina l'affluenza è continua nella zona di Porta Venezia tanto che il corteo non e' ancora partito.

. Migliaia di persone si stanno radunando in piazza Oberdan a Milano per la manifestazione pro Gaza. Dalle 9 di questa mattina l'affluenza è continua nella zona di Porta Venezia tanto che il corteo non e' ancora partito. Torino . Dopo il blocco davanti alla sede di Amazon a Brandizzo, manifestanti stanno radunandosi in migliaia nelle varie piazze cittadine per partecipare ai diversi cortei. Alcuni manifestanti si sono dati appuntamento vicino alle Ogr dove in tarda mattinata sono previsti gli interventi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il patron di Amazon Jeff Bezos e John Elkann. Prosegue l'occupazione di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, dove con un decreto l'ateneo ha sospeso le lezioni per oggi e domani, e questa mattina è stata occupata anche la sede di Psicologia.

. Dopo il blocco davanti alla sede di Amazon a Brandizzo, manifestanti stanno radunandosi in migliaia nelle varie piazze cittadine per partecipare ai diversi cortei. Alcuni manifestanti si sono dati appuntamento vicino alle Ogr dove in tarda mattinata sono previsti gli interventi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il patron di Amazon Jeff Bezos e John Elkann. Prosegue l'occupazione di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, dove con un decreto l'ateneo ha sospeso le lezioni per oggi e domani, e questa mattina è stata occupata anche la sede di Psicologia. Napoli . Diverse centinaia di persone, tra cui molti studenti, sono arrivati nella zona di piazza Garibaldi a Napoli, da dove partirà il corteo per Gaza. Sono due i punti di concentramento individuati. Il corteo, che dovrebbe essere unico, passerà per corso Umberto I per concludersi in piazza del Plebiscito.

. Diverse centinaia di persone, tra cui molti studenti, sono arrivati nella zona di piazza Garibaldi a Napoli, da dove partirà il corteo per Gaza. Sono due i punti di concentramento individuati. Il corteo, che dovrebbe essere unico, passerà per corso Umberto I per concludersi in piazza del Plebiscito. Bologna . Sono migliaia i manifestanti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Malpighi. Dalle scuole cittadine si stanno muovendo cortei di studenti per raggiungere la manifestazione.

. Sono migliaia i manifestanti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Malpighi. Dalle scuole cittadine si stanno muovendo cortei di studenti per raggiungere la manifestazione. Livorno . Dalle ore 7 di questa mattina lunghe code si sono formate intorno al ponte Genova del porto. I manifestanti hanno rallentato l'accesso al porto. Due i cortei in programma: quello della Cgil è partito dalla stazione centrale, quello studentesco da piazza della Repubblica.

. Dalle ore 7 di questa mattina lunghe code si sono formate intorno al ponte Genova del porto. I manifestanti hanno rallentato l'accesso al porto. Due i cortei in programma: quello della Cgil è partito dalla stazione centrale, quello studentesco da piazza della Repubblica. Perugia. Partito a Perugia il corteo. Oltre mille le persone si sono radunate in piazza Partigiani con striscioni e bandiere. Quelle delle sigle sindacali, Cgil e Usb, palestinesi e con i colori arcobaleno della pace. Altri cortei sono previsti a Mestre, Venezia, Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Biella, Ascoli Piceno. Schlein: «L'Italia è migliore di chi la governa» "È una bellissima giornata di mobilitazione e di sciopero che sarà enormemente partecipata e che dimostra che l'Italia è migliore di chi la governa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del corteo della Cgil a piazza Vittorio. "È uno sciopero per Gaza - ha aggiunto - per dire 'Palestina libera'. Stiamo vedendo un'onda di partecipazione in tutta Italia che unisce diverse generazioni e quindi sarà una bellissima giornata e ci saremo anche noi come partito". Manca all'appello l'imam bolognese Lafram fermato da Israele Nelle liste dei cittadini italiani pubblicate dopo gli abbordaggi da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, non compare il nome dell'imam di Bologna Yassine Lafram. Si trovava a bordo della Karma. L'Unione delle Comunità islamiche d'Italia "teme fortemente per la sua incolumità", si legge in un comunicato, "in primis per la violenza che caratterizza l’esercito israeliano e per il suo stato di imam a capo dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia". L'Ucoii chiede "con forza" un intervento del governo a tutti i livelli "per liberare e tutelare la vita di tutti i componenti della missione umanitaria" e proclama lo stato di agitazione finché non ci saranno notizie di Lafram. Hamas, serve più tempo per studiare il piano di Trump Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. "Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump... e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo", ha dichiarato un funzionario a condizione di anonimato. Martedì Trump ha dato ad Hamas un ultimatum di "tre o quattro giorni" per accettare il suo piano per porre fine alla guerra nei territori palestinesi. Salvini: "Non ho precettato per fiducia nei lavoratori" Lo sciopero generale indetto da Cgil per Gaza è stato valutato illegittimo dal garante ma il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scelto di non usare la precettazione "per dare una chance, per dare un segnale di attenzione, di dialogo in un momento delicato in Italia e nel mondo per provare ad abbassare i toni, per chiedere il rispetto della legge". Lo ha detto Salvini a Mattino 5 news. "Vediamo oggi se la fiducia, se l'atto di buona volontà e di disponibilità verrà raccolta, oppure se se ne fregano". Salvini ha ricordato che da qui alla fine dell'anno sono già proclamati altri 44 scioperi, 23 nazionali e 21 locali. "Se la fiducia che io come ministro e il governo ha dato a lavoratori e sindacati oggi non verrà raccolta, alla prossima occasione sapremo come intervenire" ha concluso. Israele, 470 attivisti della Flotilla processati prima dell'espulsione La polizia israeliana afferma che 470 attivisti arrestati dalla Marina israeliana a bordo della Sumud Flotilla che tentava di rompere il blocco marittimo israeliano sulla Striscia di Gaza sono stati processati dalle forze dell'ordine. Secondo la polizia, oltre 600 agenti, insieme a funzionari carcerari e rappresentanti dell'immigrazione, sono stati dispiegati al porto di Ashdod per accogliere gli attivisti detenuti. Gli attivisti delle 41 imbarcazioni sono stati sottoposti a un "approfondito processo di ispezione", afferma la polizia, aggiungendo che sono stati consegnati all'Autorità per la popolazione e l'immigrazione e al Servizio carcerario israeliano per ulteriori accertamenti prima dell'espulsione. Le intercettazioni sul Flotilla Tracker Media, da Hamas prime osservazioni sul piano Usa Il quotidiano libanese al-Akhbar riporta che osservazioni preliminari di Hamas sul piano Usa per Gaza sono state trasmesse giovedì al presidente Donald Trump dall'emiro del Qatar in una telefonata. Il giornale riferisce inoltre, citando le sue fonti, che i funzionari americani hanno chiarito al Cairo che il piano di Trump è "l'ultima opportunità" prima di consentire a Israele di condurre un'operazione militare su larga scala a Gaza. L'Egitto, sempre secondo il quotidiano libanese che ha sentito un affiliato di Hezbollah, è sempre più pessimista sul successo del piano. Il membro di Hezbollah ha citato una fonte secondo la quale "Washington si rifiuta di discutere qualsiasi commento di Hamas", in particolare per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi entro 72 ore, i dettagli del ritiro israeliano o i meccanismi di governance della Striscia. Nei giorni scorsi Trump aveva già detto che non c'era spazio per negoziati. Onu, gli sfollati dormono per terra e tra le macerie Costretti a dormire all'aperto, spesso tra le macerie, tra precarie condizioni igienico-sanitaria, mancanza di privacy e sicurezza, e un alto rischio che i bambini vengano separati dalle loro famiglie. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Farhan Haq, che ha fatto il punto della situazione con i media, parlando della Striscia di Gaza. "Tutto questo - ha aggiunto - mentre gli sfollati restano esposti a ordigni inesplosi". Alle condizioni precarie si aggiungono le conseguenze economiche per gli sfollati. Il portavoce Onu ha ricordato che molte famiglie hanno venduto i beni essenziali per pagarsi il trasferimento. "Chi non può permetterselo - ha ricordato - è costretto a camminare, il che è particolarmente difficile per le famiglie con problemi di mobilità". Il portavoce ha poi aggiunto che le Nazioni Unite non ritengono che la missione della Flotilla rappresenti une escalation nella crisi a Gaza, "ma siamo consapevoli di come la situazione si sia sviluppata sul terreno e in mare". "Ciò che stiamo cercando di fare - ha detto - è assicurarci che tutto venga risolto senza, in particolare, che venga arrecato alcun danno a coloro che stanno partecipando a questo atto non violento". Il Garante sullo sciopero: «Caso delicato ma la legge va rispettata» "Quello di oggi non è uno sciopero qualsiasi, ha un grande impatto emotivo e va trattato con delicatezza", ma è stato giudicato illegittimo "perché proclamato senza il necessario preavviso dei 10 giorni". Così la presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Paola Bellocchi, intervistata dal Corriere della Sera. "Lo sciopero è un diritto costituzionale garantito, è anche uno strumento di solidarietà e partecipazione e ben venga la mobilitazione, ma il punto è: perché senza preavviso?", ha sottolineato. "Il 22 settembre c'è stato uno sciopero generale con motivazioni molto simili, proclamato dall'Usb, e si è svolto regolarmente: era stato rispettato il preavviso. Sempre oggi c'è quello del S.i.Cobas, legittimo perché proclamato nei tempi previsti. Non è stato fatto altrettanto dalle altre 6 sigle". Con il comma 7 dell'articolo 2, ha spiegato, "il legislatore ha previsto i due casi di eccezionalità per i quali non servono né il preavviso né indicazioni sulla durata, altrimenti lo sciopero diventerebbe inutile e richiedono invece una reazione e immediata. Il comma 7 parla di difesa dell'ordine costituzionale. Qui non sono in discussione la solidarietà verso Gaza, né le sofferenze dei civili palestinesi, che però non rappresentano le fattispecie previste dal legislatore che possono essere, ad esempio, un colpo di Stato, una strage terroristica: è necessaria una interpretazione restrittiva della legge, altrimenti non si governa più. La Flotilla - ha proseguito - è una missione internazionale e qui siamo fuori dal rapporto di lavoro: un conto sono i lavoratori che escono di casa e non rientrano, i morti sul lavoro sono una tragedia, un altro è navigare verso una zona di guerra e assumersi un rischio. Però non stiamo giudicando le motivazioni dello sciopero, né abbiamo sminuito la gravità di quello che sta accadendo: noi applichiamo la legge, pur con la consapevolezza della gravità della situazione. Ripeto, il problema è il mancato preavviso". Infine, commentando la decisione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che non ha chiesto la precettazione, la presidente ha detto: "una decisione a mio avviso saggia. Questa situazione non va esasperata, ma governata con equilibrio, senza lanciare benzina sul fuoco. E la nostra è stata una valutazione puramente tecnica". Israele: «Detenuti oltre 200 passeggeri della Flotilla» Il Servizio Penitenziario Israeliano (Ips) ha reso noto di aver finora accolto oltre 200 detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. In una dichiarazione, l'Ips ha affermato che i detenuti sono stati trasferiti al carcere di Ktzi'ot, nel Negev, dove saranno sottoposti a un "procedimento legale da parte dell'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione". Media, ancora una barca della Flotilla diretta verso Gaza Si chiama Marinette, una barca battente bandiera polacca con un equipaggio di sei persone. È l'ultima delle 44 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ancora in navigazione, dopo gli arresti illegittimi in acque internazionali dell'esercito israeliano. Parlando in videochiamata con gli organizzatori della flottiglia nella tarda serata di giovedì, scrive Al Jazeera, il capitano australiano, che si è identificato solo come Cameron, ha spiegato che l'imbarcazione aveva avuto problemi al motore e quindi era rimasta indietro rispetto al gruppo. Ora la nave sta "navigando a tutta velocità" verso Gaza. "Abbiamo a bordo un gruppo di turchi molto tenaci... io e una signora dell'Oman, e continueremo nella stessa direzione", ha detto. Un video dello yacht, attivo alle 4:00 Gmt (6.00 in Italia), mostra l'equipaggio al timone della nave mentre il sole sorge alle loro spalle. Il geolocalizzatore mostrava la nave situata a circa 43 miglia nautiche (circa 80 km) dalle acque territoriali di Gaza. Il ministero degli Affari Esteri israeliano aveva precedentemente avvertito la Marinette che il suo era un "tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco sarà impedito". Farnesina, liberati i quattro parlamentari italiani a bordo della Flotilla Il ministero degli Esteri ha informato che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono già stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle 10 ora locale. L'ambasciata inoltre schiera personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti. Le categorie coinvolte nello sciopero per Gaza Lo sciopero è stato proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base per tutti i settori privati e pubblici, per l'intera giornata del 3 ottobre. «Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili», scrivono i sindacati. Cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia per protestare contro l'abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione. Oltre 100 le manifestazioni organizzate in tutto il paese nella giornata di mobilitazione. Per la Sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 3 ottobre 2025 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata;

Per il personale scolastico lo sciopero riguarda l'intera giornata;

Per il personale delle attività ferroviarie inizia dalle ore 21.00 del 2 ottobre 2025;

Per il personale delle autostrade inizia alle ore 22.00 del 2 ottobre 2025;

Per il personale del trasporto aereo inizia dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia (7-10 e 18-21) del personale di volo delle compagnie a eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l'effettuazione dei servizi minimi.

Per i Vigili del fuoco lo sciopero è di 4 ore (senza decurtazione). Inizia, per il personale turnista, alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre è dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

