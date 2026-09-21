Se i media Usa denunciano il bullismo del presidente

Cnn, Ms Now e Politico hanno fatto causa a Donald Trump. Nella denuncia i tre network chiedono un provvedimento d’urgenza che blocchi subito l’esclusione dal novero di media accreditati dalla Casa Bianca e restituisca ai loro cronisti pass e accesso

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Cnn, Ms Now e Politico hanno fatto causa a Donald Trump e a diversi funzionari dell’amministrazione. Nella denuncia i tre network chiedono un provvedimento d’urgenza che blocchi subito l’esclusione dal novero di media accreditati dalla Casa Bianca e restituisca ai loro cronisti pass e accesso, e sostengono che l’esclusione costituisca una discriminazione basata sull’opinione, vietata dal Primo emendamento, oltre a una violazione delle garanzie del giusto processo previste dal Quinto emendamento.