le tv in rivolta dopo la fatwa contro cnn & co

Se i media Usa denunciano il bullismo del presidente

Mattia Ferraresi
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21 settembre 2026 • 20:08

Cnn, Ms Now e Politico hanno fatto causa a Donald Trump. Nella denuncia i tre network chiedono un provvedimento d’urgenza che blocchi subito l’esclusione dal novero di media accreditati dalla Casa Bianca e restituisca ai loro cronisti pass e accesso

Cnn, Ms Now e Politico hanno fatto causa a Donald Trump e a diversi funzionari dell’amministrazione. Nella denuncia i tre network chiedono un provvedimento d’urgenza che blocchi subito l’esclusione dal novero di media accreditati dalla Casa Bianca e restituisca ai loro cronisti pass e accesso, e sostengono che l’esclusione costituisca una discriminazione basata sull’opinione, vietata dal Primo emendamento, oltre a una violazione delle garanzie del giusto processo previste dal Quinto emendamento.

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)