L’Ong Seawatch ha mostrato in un video ripreso dal loro aereo di monitoraggio Seabird una motovedetta libica speronare un gommone facendo cadere in acqua circa 50 persone, catturarle e poi riportarle in Libia. La nave delle autorità libiche era stata donata dall’Italia a Tripoli nel 2018, con lo «scopo di effettuare operazioni di respingimento illegale» si legge in un comunicato della Seawatch.

Non è chiaro se ci siano dispersi, ma secondo l’organizzazione «non è possibile tollerare la collaborazione tra stati europei e milizie armate» specialmente nei momenti in cui «infervora la polemica sui finanziamenti alle Ong».

