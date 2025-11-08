La Corte suprema ha accolto il ricorso di Trump contro la decisione di un tribunale minore che aveva negato il blocco dei sussidi alimentari. La Federal Aviation Administration (Faa) ha dichiarato che le riduzioni che interessano tutte le compagnie aeree commerciali iniziano con il 4 per cento dei voli in 40 aeroporti selezionati e aumenteranno al 10 per cento dei voli venerdì.

La Corte suprema ha accolto il ricorso presentato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ha permesso di sospendere in parte l'erogazione dei sussidi alimentari per novembre.

La misura – che permette di trattenere circa 4 miliardi di dollari – è stata decisa dal tycoon per via dello shutdown e il conseguente blocco della spesa pubblica. Il giudice Ketanji Brown Jackson ha quindi bloccato provvisoriamente un'ordinanza emessa dal giudice distrettuale statunitense John McConnell che imponeva che i pagamenti venissero effettuati nonostante lo shutdown.

I voli cancellati

Nel frattempo i tagli alla spesa pubblica stanno provocando enormi disagi a diverse agenzie federali e non solo. Decine di aeroporti sono bloccati a causa di assenze nel personale che durante lo shutdown non viene pagato. Migliaia di voli sono stati cancellati o hanno subito ingenti ritardi e la situazione rischia di diventare peggiore nei prossimi giorni. La Federal Aviation Administration (Faa) ha dichiarato che le riduzioni che interessano tutte le compagnie aeree commerciali iniziano con il 4 per cento dei voli in 40 aeroporti selezionati e aumenteranno nuovamente martedì, prima di raggiungere il 10 per cento dei voli venerdì.

Più di 1.000 voli sono stati cancellati venerdì, quando è iniziato la graduale riduzione dei voli, mentre sono oltre 800 quelli cancellati per sabato 8 novembre. Ma i disagi si intensificheranno in vista del Giorno del ringraziamento (il 27 novembre). Ci sono già preoccupazioni per l'impatto sulle città e sulle attività commerciali che dipendono dal turismo e per la possibilità di risvolti sulle spedizioni, che potrebbero ritardare l'arrivo degli articoli natalizi sugli scaffali dei negozi.

Il messaggio di Trump

Intanto il presidente Donald Trump continua a chiedere ai senatori repubblicani di abolire la regola sull'ostruzionismo ('filibuster') per bypassare i democratici e mettere fine allo shutdown. Il filibuster è una tattica del Senato americano per ritardare o bloccare le votazioni sulle leggi. «È ora che i senatori repubblicani la smettano di giocare con i democratici della sinistra radicale e aboliscano l'ostruzionismo. riaprano immediatamente il nostro paese e approvino una legge di buon senso!», ha scritto Trump su Truth.

