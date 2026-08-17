Sia negoziatore che investitore: così Jared Kushner incarna il metodo Trump

Il genero double face è sia l’inviato per il disarmo di Hamas che l'affarista che incassa capitali dagli stessi governi del Golfo con cui negozia. Suo fratello intanto si è comprato i Lakers
Jared Kushner ha incontrato in Egitto una delegazione di Hamas ed è poi volato in Israele da Netanyahu. Si vedrà se l’ennesimo round di trattativa porterà a qualcosa di diverso dall’inconcludenza che domina questa fase, ma la missione in Egitto segnala un’ulteriore crescita del profilo di Kushner, genero di Trump con un fumoso titolo ufficiale che gestisce un portafoglio di interessi trumpiani in continua espansione, legato in vari modi alla gestione dei capitali di alcuni degli stessi governi s