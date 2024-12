La Cina presta «molta attenzione allo sviluppo della situazione in Siria e spera che il Paese ripristini la stabilità il prima possibile», assicurando di aver «assistito attivamente i suoi concittadini disponibili a lasciare la Siria in modo sicuro e ordinato, mantenuto i contatti con quelli rimasti nel paese e fornito indicazioni sulla sicurezza». Il ministero degli Esteri, in una diffusa nella notte, ha esortato «le parti interessate in Siria ad adottare misure pratiche per garantire la sicurezza delle istituzioni e del personale cinese». Al momento, l'ambasciata cinese in Siria «è ancora salda e continuerà a fornire piena assistenza ai concittadini bisognosi».