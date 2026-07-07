Fonti locali riferiscono che gli ordigni erano improvvisati. Uno sarebbe esploso in un cestino dei rifiuti e un altro all'interno di un veicolo

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«Un atto criminale». Così ufficiale della sicurezza della Siria del dopo-Assad dice ad Al-Jazeera dopo che nella capitale siriana Damasco sono state udite almeno due esplosioni in una zona - ha sottolineato la fonte - affollata di civili. Il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, parla di almeno 18 feriti, fra i quali quattro agenti di Polizia.

Fonti siriane riferiscono che gli ordigni esplosivi detonati a Damasco erano improvvisati e le forze di sicurezza sono alla ricerca dei responsabili. A quanto riporta Afp, un ordigno è esploso in un cestino dei rifiuti e un altro all'interno di un veicolo.

Secondo il corrispondente di Al-Jazeer a, le esplosioni sono avvenute nei pressi degli uffici del ministero del Turismo e dell'albergo in cui il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Siria, ha trascorso la notte appena passata. L'Eliseo ha confermato che Macron aveva già lasciato il Four Seasons per recarsi al palazzo presidenziale per il colloquio con il leader siriano Ahmed al-Shara: «È sano e salvo», hanno fatto sapere.

Dopo l'incontro bilaterale il presidente francese secondo il programma dell'Eliseo dovrebbe partecipare al forum economico dedicato alla ricostruzione della Siria e poi assistere alla cerimonia di firma di alcuni accordi. Dopo un pranzo di lavoro con al-Sharaa ci dovrebbe essere una conferenza stampa tra i due.



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