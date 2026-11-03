La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, dopo che i media iraniani avevano riferito di diverse esplosioni udite nell’Isola di Qeshm. Il raid della scorsa notte è l’ultimo di una serie di attacchi limitati che Washington ha condotto segretamente nelle ultime settimane contro l’Iran
Le forze americane hanno eseguito un attaccato limitato alla vigilia delle elezioni di midterm nell’isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal da funzionari americani, dopo che i media iraniani avevano riferito di diverse esplosioni udite nell'isola. Secondo i funzionari sentiti dal Wsj, il raid della scorsa notte è l’ultimo di una serie di attacchi limitati che Washington ha condotto segretamente nelle ultime settimane contro l’Iran. Altri funzionari hanno precisato che i raid non indicano una ripresa delle operazioni militari su vasta scala contro Teheran. Parlando a Fox News Donald Trump ha annunciato la possibilità di attaccare Fordo ma anche che «ci sono ottime probabilità di arrivare a un accordo».
«Certo, loro vorrebbero vincere. Ma il punto è questo: noi agiamo da una posizione di totale forza. Possiamo chiudere la faccenda in qualsiasi momento. Se posso arrivare a un accordo, preferisco farlo: salverebbe molte vite», ha detto nell’intervista.
Teheran: "Non accetteremo richieste eccessive da parte degli Usa"
"L'IIran e gli Stati Uniti sono ben lontani dal raggiungere un accordo per porre fine alla guerra". Lo riporta Ynet News, citando un alto funzionario iraniano che ha parlato con l'agenzia di stampa Reuters, aggiungendo che "le richieste eccessive degli Stati Uniti non saranno accettate da Teheran. Gli Stati Uniti devono soddisfare le condizioni che abbiamo posto se vogliono che lo Stretto di Hormuz venga riaperto. I colloqui sulla questione nucleare potranno iniziare solo dopo. L'Iran - ha concluso - è pronto a rispondere con forza, nella regione e fuori, se gli Stati Uniti attaccheranno".
Teheran: "La palla per evitare la guerra è nel campo degli Usa"
Il capo negoziatore iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che la palla è ora nel campo di Washington per "evitare la guerra". "I Paesi della regione devono sapere che la Repubblica islamica dell'Iran è pronta a combattere e ha il dito sul grilletto", ha dichiarato in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato. "La palla è ora nel campo degli Stati Uniti per evitare la guerra", ha aggiunto.
India: Attaccato nostro mercantile al largo dell'Oman
Il ministero degli Esteri indiano ha reso noto che un attacco contro un’imbarcazione commerciale, avvenuto lunedì nei pressi di Limah, in Oman, ha causato la morte di un cittadino indiano, mentre altri 13 indiani sono stati tratti in salvo. In una dichiarazione, il ministero ha condannato l’attacco alla nave MSV Al Jusufi ed espresso profonda preoccupazione per il “proseguire degli attacchi contro il naviglio commerciale nella regione”. “Gli attacchi contro il naviglio commerciale e le infrastrutture civili nella regione devono cessare”, ha affermato il ministero citato da al Jazeera.
Petrolio, prezzo in rialzo: Brent a 106 dollari
Dopo il brusco calo di ieri sulle notizie di una possibile apertura al dialogo tra Iran e Usa, oggi il prezzo del greggio torna a salire sui mercati asiatici. Il Brente viene scambiato a circa 106 dollari al barile, 105,85 dollari al barile (+1,03 per cento), mentre il Wti viaggia a quota 97,48 dollari al barile (+1,05 per cento).
Araghchi: "Nessuna ostilità verso i Paesi del Golfo"
"L'Iran non nutre alcuna ostilità verso gli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo": lo ha scritto oggi su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, rilanciando l'intervista rilasciata nei giorni scorsi ad Al Jazeera in cui ha espresso l'intenzione di Teheran di arrivare ad accordi di sicurezza regionale che non prevedano la presenza militare di potenze straniere. "Nella mia intervista ad Al Jazeera, ho sottolineato che l'Iran non nutre alcuna ostilità verso gli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Apprezziamo il ruolo positivo svolto da Qatar e Oman e proseguiamo il dialogo con l'Arabia Saudita - ha scritto il ministro - il nostro obiettivo è stabilire nuovi accordi di sicurezza regionale, definiti dai Paesi della regione, senza la presenza militare di potenze straniere".
Trump: "Potremmo dover colpire Fordo, non è un problema"
Dopo gli attacchi sull'isola di Qeshm, in Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che "potremmo dover colpire Fordo (sede del principale e più protetto impianto sotterraneo iraniano per l'arricchimento dell'uranio, ndr), non è un problema". Secondo il tycoon, gli Stati Uniti possono farlo "entro un'ora e in qualsiasi momento vogliano". Ha aggiunto: "L'Iran non è in una buona posizione per negoziare. Questa non è una guerra, è una guerra molto leggera". Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola iraniana di Qeshm, nello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, proprio mentre Donald Trump si era mostrato, poco prima, ottimista riguardo ai negoziati con Teheran. L'attacco avviene alla vigilia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
Trump: "Con Iran sorta di guerra che può degenerare, ottime probabilità di accordo"
"Abbiamo sferrato un duro colpo annientando la loro marina, ben 159 navi. Ma non si può parlare di una guerra nel senso tradizionale del termine. È una sorta di guerra, sì. Potrebbe degenerare se non dovessero raggiungere un accordo, ma loro desiderano ardentemente un'intesa". Lo ha detto Donald Trump parlando con Sean Hannity su Fox News, aggiungendo che "ci sono ottime probabilità di arrivare a un accordo. Certo, loro vorrebbero vincere. Ma il punto è questo: noi agiamo da una posizione di totale forza. Possiamo chiudere la faccenda in qualsiasi momento. Se posso arrivare a un accordo, preferisco farlo: salverebbe molte vite".
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