La Cina accoglie con favore il memorandum d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti e continuerà a contribuire alla pace e alla stabilità regionali. Così il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di una telefonata intercorsa ieri con l'omologo iraniano, Seyyed Abbas Araghchi. A quanto riferito dall'emittente statale "Cctv", Wang ha affermato che "i fatti dimostrano che la forza e la politica di potenza non possono risolvere i problemi, e che il dialogo e i negoziati sono la scelta giusta". "La Cina sostiene i legittimi diritti dell'Iran e i suoi sforzi per salvaguardare la sovranità e la sicurezza, così come gli sforzi di mediazione del Pakistan e della comunita' internazionale", ha sottolineato. Wang ha inoltre invocato una "gestione appropriata" della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz per rispondere alle "diffuse preoccupazioni internazionali" ed espresso "sostegno agli sforzi dell'Iran per migliorare i rapporti con i Paesi della regione ed esplorare la possibilita' di istituire un relativo quadro di sicurezza". Da parte sua, Araghchi ha informato Wang sull'accordo tra Teheran e Washington, ringraziando Pechino "per il suo ruolo costruttivo nel promuovere i negoziati e facilitare l'intesa". "L'Iran ha sempre considerato le relazioni con la Cina da una prospettiva strategica e auspica di rafforzare la fiducia reciproca e approfondire la cooperazione in vari settori per promuovere il partenariato strategico onnicomprensivo tra i due Paesi", ha affermato Araghchi.