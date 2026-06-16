La scelta del resort non è casuale, in passato sono diversi i leader internazionali che hanno soggiornato qui e soprattutto ha già ospitato summit internazionali di questo tipo. A capo della catene proprietaria c’è il fondo sovrano di investimento di Doha

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Un resort di lusso è l’epicentro della pace tra Stati Uniti e Iran. Venerdì 19 giugno le delegazioni dei due paesi si riuniranno infatti al Bürgenstock hotel, una struttura di lusso che si trova a quasi 500 metri dalla riva del lago di Lucerna lungo il confine tra i cantoni di Lucerna e Nidvaldo, per firmare il Memorandum of understanding (Mou) che porrà fine alla guerra e riaprirà lo Stretto di Hormuz.

La scelta del resort non è casuale, in passato sono diversi i leader internazionali che hanno soggiornato qui e soprattutto ha già ospitato summit internazionali di questo tipo. Secondo quanto riferito da funzionari del ministero degli Esteri svizzero, la sede è stata proposta dai mediatori di Pakistan e Qatar, insieme a Stati Uniti e Iran. Ma chi è il proprietario della struttura?

Le mani del Qatar

Nel 2007 a rilevare il Bürgenstock è la Katara Hospitality, una catena alberghiera controllata dal fondo sovrano del Qatar. La scelta del luogo, infatti, non è un caso. Il paese arabo è stato uno dei mediatori principali insieme al Pakistan nelle trattative degli ultimi mesi. E nel fine settimana una delegazione mandata da Doha a Teheran ha svolto un ruolo cruciale per convincere la leadership iraniana a firmare digitalmente i documenti arrivati dagli Stati Uniti.

I legami tra la Katara Hospitality e il Qatar sono profondi. Il presidente del Consiglio d’amministrazione della catena alberghiera è Mohammed Saif al Sowaidi, che nel novembre del 2024 è stato nominato ad della Qatar investment authority. La lista dei membri del Cda che hanno ricoperto ruoli di rilievo è lunga. Tra questi figura anche lo sceicco Ali Alwaleed Al-Thani, che in passato è stato direttore dell’ufficio del Qatar presso l'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra.

È evidente, quindi che il Bürgenstock resort – con il prezzo delle camere che varia da 460 a 1300 franchi a notte – non è un luogo neutrale, ma una diretta emanazione della fiorente diplomazia qatariota.

La storia

Da Ben Gurion ad Hafez al Assad, la lista di leader politici che hanno soggiornato nella struttura è lunga. Non solo. Nel giugno del 2024 il resort ha ospitato il primo vertice per la Pace in Ucraina. Allora la Svizzera aveva invitato oltre 160 delegazioni in tutto il mondo e aveva partecipato anche il presidente Volodymyr Zelensky oltre alla vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris.

Ancora prima, qui sulle sponde del lago Lucerna, sono stati ospitati nel 2004 i negoziati promossi dall’allora segretario generale dell’Onu, Kofi Annan, per la riunificazione dell’isola di Cipro. Due anni prima, nel gennaio del 2002 una delegazione del governo sudanese e una dell’esercito popolare di liberazione del Sudan hanno firmato un accordo di cessate il fuoco dopo un lungo periodo di guerra civile.

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