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Salvo soprese dell’ultimo minuto, la tregua tra Stati Uniti e Iran sarà prorogata nuovamente. Lo ha annunciato Donald Trump che ha deciso così di accogliere la proposta del Pakistan, paese mediatore principale tra le delegazioni di Washington e Teheran. Ma al momento le trattative risultano complicate.

Il secondo round di colloqui previsto per il 21 aprile a Islamabad è di fatto congelato. Il vicepresidente Usa, J. D. Vance non è più partito per raggiungere la capitale pakistana perché gli ayatollah non hanno più inviato i loro uomini. Pesano le accuse rivolte agli Usa di aver violato la tregua con l’abbordaggio di una sua nave al largo dell’Oman. Per questo motivo Teheran ha denunciato gli Usa all’Onu per pirateria.

Il capo negoziatore e presidente del parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, ha accolto con favore l’estensione del cessate il fuoco, smentendo un suo consigliere che aveva criticato la decisione. «Il signor Ghalibaf si avvale della consulenza di stimati esperti in ambito culturale, economico, sociale, politico e in altri settori, dalle cui opinioni trae sempre beneficio. Tuttavia, le opinioni espresse da questi consulenti, che è loro naturale diritto, non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale del signor Ghalibaf», ha detto un alto funzionario del parlamento all’agenzia Tasnim.

Al momento, quindi, la tregua verrà estesa ma il blocco navale Usa rimarrà in vigore. In un post su Truth, il presidente Usa ha affermato che l’Iran «è a corto di soldi» e che «sta collassando finanziariamente. Vogliono che lo Stretto di Hormuz venga aperto immediatamente». Secondo il tycoon il paese sta perdendo 500 milioni di dollari al giorno e «l’esercito e la polizia si lamentano di non essere pagati». Nel frattempo al largo dell’Oman un’altra nave sarebbe stata colpita dalle guardie rivoluzionarie.

Iran: Axios, Usa si aspettano oggi replica Khamenei a proposta Uno dei motivi che hanno spinto Donald Trump a prorogare il cessate il fuoco con l'Iran e' che Stati Uniti e il mediatore Pakistan si aspettano che il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei , risponda oggi all'ultima proposta di Washington. Lo scrive Axios citando una fonte regionale. "I negoziatori iraniani hanno detto che stanno aspettando il semaforo verde dal leader supremo", ha detto la fonte, e direttive su quale dovrebbe essere l'esito dei negoziati. I Pasdaran avrebbero sparato contro una nave cargo al largo dell'Oman I Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, sono accusati di aver aperto il fuoco contro una nave portacontainer al largo dell'Oman. La Uk Maritime Traffic Organization (Ukmto) riferisce di aver avuto una segnalazione di un "incidente a 15 miglia nautiche a nordest dell'Oman" e precisa che dalle notizie ricevute la portacontainer è stata avvicinata da una unità dei Pasdaran, che ha "aperto il fuoco contro la nave". Segnalati "gravi danni al ponte" della nave, mentre non ci sarebbero state conseguenze per l'equipaggio. Iraq, Usa sospendono spedizioni dollari verso Baghdad Iraq, Usa sospendono spedizioni dollari verso Baghdad Iraq, Usa sospendono spedizioni dollari verso Baghdad Wsj: una leva per costringerlo a smantellare milizie filo-Teheran Roma, 22 apr. (askanews) - L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha sospeso l'invio di dollari verso l'Iraq e congelato alcuni programmi di cooperazione per la sicurezza con le forze armate irachene, aumentando la pressione su Baghdad perché smantelli le potenti milizie sciite filo-iraniane. Lo scrive oggi il Wall Street Journal. Secondo funzionari iracheni e statunitensi, una consegna aerea di quasi 500 milioni di dollari in banconote Usa, proventi delle vendite di petrolio iracheno custoditi presso i conti della Federal Reserve Bank di New York, è stata bloccata recentemente da funzionari del dipartimento del Tesoro per timori legati alle milizie. Si tratta, sempre secondo le stesse fonti, del secondo invio programmato di dollari alla Banca centrale irachena rinviato dagli Stati uniti dall'inizio della guerra con l' Iran alla fine di febbraio. Trump: "L'Iran sta collassando finanziariamente" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che l' Iran "e' a corto di soldi" e che "sta collassando finanziariamente". Lo ha fatto in un messaggio pubblicato sul suo social Truth. "Vogliono che lo Stretto di Hormuz venga aperto immediatamente", ha scritto il presidente, secondo cui l' Iran "sta perdendo 500 milioni di dollari al giorno". "L'esercito e la polizia si lamentano di non essere pagati. SOS!!!", ha concluso.

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