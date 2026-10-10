La ferocia israelo-americana ha avvicinato sciiti e sunniti

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Il vuoto di potere farà del Medio Oriente un gorgo che potrebbe inghiottire reami, obbligare una ridefinizione di Islam e coinvolgere nello sconquasso anche l’Europa

C’era una volta la basing strategy, la strategia delle basi. Architrave del predominio militare degli Stati Uniti, presupponeva una rete di basi militari dislocate in modo che garantissero a Washington la possibilità di intervenire rapidamente, con truppe e aviazione, lì dove l’interesse nazionale lo richiedesse: innanzitutto nella regione del petrolio. Oggi proprio l’evaporare della basing strategy in quella parte del pianeta spiega perché gli Stati Uniti non siano più la potenza egemone. Se la