il commento

La ferocia israelo-americana ha avvicinato sciiti e sunniti

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
10 ottobre 2026 • 20:38
Segui Domani su Google

Il vuoto di potere farà del Medio Oriente un gorgo che potrebbe inghiottire reami, obbligare una ridefinizione di Islam e coinvolgere nello sconquasso anche l’Europa

C’era una volta la basing strategy, la strategia delle basi. Architrave del predominio militare degli Stati Uniti, presupponeva una rete di basi militari dislocate in modo che garantissero a Washington la possibilità di intervenire rapidamente, con truppe e aviazione, lì dove l’interesse nazionale lo richiedesse: innanzitutto nella regione del petrolio. Oggi proprio l’evaporare della basing strategy in quella parte del pianeta spiega perché gli Stati Uniti non siano più la potenza egemone. Se la

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE