«Molti di questi organismi promuovono politiche climatiche radicali, governance globale e programmi ideologici che sono in conflitto con la sovranità e la forza economica degli Stati Uniti», si legge in una nota di Washington. La risposta del Commissario Ue al Clima: «La decisione della più grande economia mondiale e del secondo maggiore emettitore di emissioni di ritirarsi è deplorevole e infelice»

L’amministrazione Trump lancia l’ennesimo segnale contro la lotta al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri il ritiro dal trattato internazionale Un Framework Convention con Climate Change (Unfccc), firmato nel 1992 e che conta tra i suoi membri tutti i paesi del mondo.

Non solo, durante una conferenza stampa, il segretario di Stato Marco Rubio ha aggiunto che il paese si è ritirato da 66 organizzazioni internazionali, tra questi c’è anche l’Intergovernmental panel con climate change.

«Come mostra la lista, quello che era iniziato come un quadro pragmatico di organizzazioni internazionali per la pace e la cooperazione si è trasformato in una vasta architettura globale, spesso dominata da un'ideologia progressista e distaccata dagli interessi nazionali», ha detto il segretario di Stato Marco Rubio.

«Il presidente Trump è chiaro: non è più accettabile inviare a queste istituzioni il sangue, il sudore e i tesori del popolo americano, con poco o nulla da mostrare in cambio», ha aggiunto Rubio in una nota. «I giorni in cui miliardi di dollari di denaro dei contribuenti fluivano verso interessi stranieri a spese del nostro popolo sono finiti». E ancora: «Molti di questi organismi promuovono politiche climatiche radicali, governance globale e programmi ideologici che sono in conflitto con la sovranità e la forza economica degli Stati Uniti», si legge in una nota informativa della Casa Bianca.

Cos’è lo Unfccc

L’Unfccc del 1992 funge da struttura internazionale per gli sforzi di 198 paesi volti a rallentare il tasso crescente di inquinamento climatico. Ha una partecipazione universale. Gli Stati Uniti sono Stati la prima nazione industrializzata ad aderire al trattato dopo la sua ratifica sotto l'ex presidente George H.W. Bush, e saranno l'unica nazione a uscirne.

Immediata la reazione del commissario Ue al Clima, Wopke Hoekstra: «L'Unfccc sostiene l'azione globale per il Clima. Riunisce i paesi per sostenere il Clima, ridurre le emissioni, adattarsi ai cambiamenti climatici e monitorare i progressi. La decisione della più grande economia mondiale e del secondo maggiore emettitore di emissioni di ritirarsi è deplorevole e infelice», ha scritto su x. «Continueremo a sostenere inequivocabilmente la ricerca internazionale sul Clima, come fondamento della nostra comprensione e del nostro lavoro - aggiunge - Continueremo a lavorare sulla cooperazione internazionale sul Clima. E in patria, continueremo a perseguire il nostro programma di azione per il Clima, competitività e indipendenza».

Le altre organizzazioni

Sul proprio sito la Casa Bianca ha pubblicato la lista delle 66 organizzazioni internazionali da cui si sono ritirati.

24/7 Carbon-Free Energy Compact;

Colombo Plan Council;

Commission for Environmental Cooperation;

Education Cannot Wait;

European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats;

Forum of European National Highway Research Laboratories;

Freedom Online Coalition;

Global Community Engagement and Resilience Fund;

Global Counterterrorism Forum;

Global Forum on Cyber Expertise;

Global Forum on Migration and Development;

Inter-American Institute for Global Change Research;

Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development;

Intergovernmental Panel on Climate Change;

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services;

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property;

International Cotton Advisory Committee;

International Development Law Organization;

International Energy Forum;

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies;

International Institute for Democracy and Electoral Assistance;

International Institute for Justice and the Rule of Law;

International Lead and Zinc Study Group;

International Renewable Energy Agency;

International Solar Alliance;

International Tropical Timber Organization;

International Union for Conservation of Nature;

Pan American Institute of Geography and History;

Partnership for Atlantic Cooperation;

Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia;

Regional Cooperation Council;

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century;

Science and Technology Center in Ukraine;

Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme; and

Venice Commission of the Council of Europe.

Le organizzazioni delle Nazioni unite:

Department of Economic and Social Affairs;

UN Economic and Social Council (ECOSOC) — Economic Commission for Africa;

ECOSOC — Economic Commission for Latin America and the Caribbean;

ECOSOC — Economic and Social Commission for Asia and the Pacific;

ECOSOC — Economic and Social Commission for Western Asia;

International Law Commission;

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals;

International Trade Centre;

Office of the Special Adviser on Africa;

Office of the Special Representative of the Secretary General for Children in Armed Conflict;

Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict;

Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children;

Peacebuilding Commission;

Peacebuilding Fund;

Permanent Forum on People of African Descent;

UN Alliance of Civilizations;

UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries;

UN Conference on Trade and Development;

UN Democracy Fund;

UN Energy;

UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women;

UN Framework Convention on Climate Change;

UN Human Settlements Programme;

UN Institute for Training and Research;

UN Oceans;

UN Population Fund;

UN Register of Conventional Arms;

UN System Chief Executives Board for Coordination;

UN System Staff College;

UN Water; and

UN University.

