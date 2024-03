Il ministero degli Esteri danese ha annunciato che il paese ha versato il contributo previsto all’Unrwa. «Il contributo di 105 milioni di corone danesi sosterrà principalmente gli sforzi dell'Unrwa per mitigare la terribile situazione umanitaria a Gaza».

L'erogazione fa seguito all’avvio di una serie di misure necessarie da parte delle Nazioni Unite e alla decisione di paesi come Svezia e Canada, nonché della stessa Unione europea, di continuare a finanziare l'Unrwa. «Il sostegno arriva in un momento in cui la situazione umanitaria è disastrosa e contribuirà a sostenere l’operazione umanitaria salvavita», ha affermato Dan Jørgensen, ministro danese per la cooperazione allo sviluppo e la politica climatica globale. «Attualmente non esiste alternativa all’Unrwa a Gaza. A lungo termine sarà assolutamente fondamentale che vengano avviate importanti misure di riforma all’interno dell’organizzazione», ha concluso.

Anche Lars Løkke Rasmussen, ministro degli affari esteri danese, ha affermato che l'agenzia Onu svolge un «ruolo indispensabile in questo momento» a Gaza . «Probabilmente è troppo sperare che tutti i punti deboli dell’organizzazione siano scomparsi, ma la leadership ha avviato una serie di misure per ripristinare la fiducia. Pertanto, in linea con una serie di paesi che la pensano allo stesso modo, abbiamo deciso di erogare il nostro contributo previsto», ha aggiunto.