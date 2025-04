Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua per la Pasqua a partire dalle 18 di oggi (ora di Mosca, le 17 in Italia) che durerà fino alle 24 di domani.

«Sulla base di considerazioni umanitarie, dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domenica la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino che tutte le azioni militari siano fermate per questo periodo», ha detto Putin incontrando il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valerij Gerasimov.

«Ci aspettiamo che gli ucraini seguano il nostro esempio», ha detto il capo del Cremlino. «Le forze armate russe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni e provocazioni da parte del nemico», ha chiarito.

Putin ha anche fatto sapere che considera la tregua come un banco di prova della «disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente la questione».

La risposta di Zelensky

«Quanto all'ennesimo tentativo di Putin di giocare con le vite umane, in questo momento gli allarmi antiaerei si stanno diffondendo in tutta l'Ucraina. Alle 17:15, droni d'attacco russi sono stati rilevati nei nostri cieli. La difesa aerea e l'aviazione ucraine hanno già iniziato a lavorare per proteggerci. I droni Shahed nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento di Putin nei confronti della Pasqua e della vita umana», ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che il presidente russo ha annunciato una tregua dalle ostilità in occasione della Pasqua.

Kursk

Nel frattempo, la Russia ha affermato di aver riconquistato oltre il 99 per cento del territorio precedentemente occupato dall'esercito ucraino nella regione di confine di Kursk, completando quasi totalmente la riconquista di questo territorio russo, diventato obiettivo di un’offensiva di Kiev iniziata nell’estate del 2024.

«La maggior parte del territorio della regione in cui ha avuto luogo l'invasione è stata liberata. Si tratta di 1.260 chilometri quadrati, pari al 99,5 per cento del territorio regionale», ha dichiarato in televisione Gerasimov.

