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Il presidente russo, Vladimir Putin, lo aveva annunciato giovedì 19 novembre da Shenzhen, subito dopo aver incontrato Xi Jinping e Donald Trump nello storico incontro a tre: «La nostra risposta sarà molto più dolorosa rispetto a quel che ci ha fatto Kiev». Negli stessi minuti, la vendetta del Cremlino per il colpo assestato dagli ucraini contro il ponte di Crimea era già iniziata. Droni russi hanno iniziato a colpire in pieno centro la capitale ucraina, ben lontano dalle aree industriali bersagl