Confermato l'accordo tra Usa e Unione europea sui dazi raggiunto in Scozia nei giorni scorsi. Nell'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è inclusa l'Ue con tariffe doganali al 15 per cento in vigore dal 7 agosto.

Nonostante abbia firmato l'ordine, però, Trump si è detto ancora disponibile a trattare. In un'intervista alla Nbc, il presidente americano ha assicurato che la sua porta sarà aperta a offerte convincenti: "Non significa che qualcuno non possa arrivare in quattro settimane e dire che possiamo fare un qualche accordo", ha detto. Trump ha detto di essere pronto a un negoziato anche con il Canada.

Quanto alle possibili ricadute sui prezzi delle merci, Trump non è apparso preoccupato. «L'unico prezzo che è aumentato è che arrivano centinaia di miliardi di dollari» ha spiegato.

