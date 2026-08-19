Dazi sospesi e bocciature alle primarie: le fragilità di Trump in vista del midterm

Rinviati di tre giorni i dazi al 50 per cento sul Canada, in attesa di un accordo ancora da scrivere. Carney: «Progressi sostanziali». Un altro round di primarie mostra che il tocco magico del presidente è scomparso e i socialisti democratici sono in crescita

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A poche ore dalla mezzanotte di martedì, quando sarebbero scattati dazi al 50 per cento su una vasta gamma di prodotti canadesi, Donald Trump ha annunciato una sospensione di tre giorni, sostenendo che Stati Uniti e Canada, in attesa della finalizzazione dei documenti, avessero raggiunto un accordo. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha parlato, più cautamente, di «progressi sostanziali», ma resta molto lavoro da fare. I dazi previsti avrebbero colpito soprattutto latticini, alcolici e mob