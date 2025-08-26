Da tempo la governatrice della banca centrale è nel mirino del presidente. Ha detto che non si sarebbe fatta intimidire ma adesso il presidente tira in ballo «la giusta causa»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato la rimozione «con effetto immediato» della governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, citando accuse di false dichiarazioni sui contratti ipotecari, aumentando così la pressione sulla banca centrale indipendente.

Citando una segnalazione penale datata 15 agosto dal direttore della Federal Housing Finance Agency al procuratore generale degli Stati Uniti, Trump ha scritto in una lettera a Lisa Cook: «Ho stabilito che ci sono motivi sufficienti per rimuoverla dalla sua carica».

Il presidente ha generalmente una capacità limitata di rimuovere i funzionari della banca centrale e può farlo grazie a una recente ordinanza della Corte Suprema che tira in ballo la "giusta causa", che potrebbe essere interpretata come un comportamento scorretto.

La segnalazione su Cook è di Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency e fedele alleato di Trump, al procuratore generale degli Stati Uniti. La denuncia, ha detto il presidente, forniva «motivi sufficienti» per ritenere che Cook potesse aver rilasciato «dichiarazioni false» su uno o più contratti ipotecari.

All'inizio di questo mese, Cook ha dichiarato in un comunicato di non avere «alcuna intenzione di farsi intimidire e dimettersi» ma che avrebbe preso sul serio le domande sulla sua storia finanziaria.

Non è la prima volta che il presidente interviene su funzionari “scomodi”. A inizio mese Trump aveva allontanato Erika McEntarfer, direttrice del Bureau of Labor Statistics, l’agenzia che raccoglie e analizza i dati sul mercato del lavoro. Per giustificare il licenziamento di McEntarfer, Trump non si è limitato a dire che le deludenti performance degli ultimi mesi, mostrate nelle revisioni dei numeri pubblicati venerdì scorso, non corrispondono alla verità o sono state calcolate male per incompetenza, ma ha inserito i dati sfavorevoli nella più ampia costellazione del sistema rigged, viziato, falsato, piegato contro di lui; ciò anche se la direttrice del Bureau of Labor Statistics è stata confermata dal Senato.

