Il presidente americano in carica, Donald Trump, ha detto di volere avviare una transizione «ordinata» dopo che il Congresso ha confermato la nomina del suo avversario e presidente eletto, Joe Biden. In un comunicato, Trump ha detto che pur essendo «totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni» ha deciso di lasciare proseguire i lavori in vista dell’inizio del mandato di Biden fissato per il 20 gennaio. Nella sua dichiarazione, Trump ha aggiunto di volere continuare «la nostra lotta affinché solo i voti legali siano conteggiati» e ha detto che il voto del Congresso rappresenta la fine «del più grande mandato della storia presidenziale e l’inizio della lotta per rendere grandi gli Stati Uniti». Proprio con questo slogan “Make America Great Again”, Trump aveva vinto le elezioni del 2016 contro la candidata democratica, Hillary Clinton.

Le parole dopo il disastro

Le parole di Trump rappresentano la prima concessione ufficiale della vittoria di Biden da parte del repubblicano che ha finora ostacolato in ogni modo la transizione accusando il avversario di frode elettorale. Il 6 gennaio Trump ha arringato la folla di suoi sostenitori contro il Congresso che si era riunito per votare formalmente la vittoria di Biden. Dopo il comizio, i sostenitori del repubblicano avevano preso d’assalto il Congresso obbligando i legislatori alla sospensione delle votazioni. Nella zona sono stati registrati quattro morti. Riportiamo qui sotto una locandina delle proteste pubblicata dai sostenitori di Trump che invitano a partecipare a un evento «molto selvaggio».

Fonte: https://thedonald.win/

L’ipotesi impeachment

Le azioni dei supporter di Trump hanno portato diversi membri del Congresso a chiedere al vicepresidente, Mike Pence, di attivare il 25esimo emendamento che prevede la possibilità di rimuovere il presidente in caso di manifesta incapacità o corruzione.

Un’altra ipotesi che circola in queste ore è quella di mettere Trump in stato di impeachment. Una proposta simile era già stata poTra i sostenitori della proposta c’è anche la la deputata Alexandra Ocasio Cortez, considerata tra i principali volti emergenti della sinistra democratica.

L’attrice Sharon Stone ha chiesto di avviare il processo per applicare il 25esimo emendamento.

