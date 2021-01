Gli scontri e le violenze si sono placate. La giornata dell’assalto al Campidoglio dei fan di Trump è giunta al termine. É tempo di bilanci mentre si avvicina la proclamazione di Joe Biden.

Secondo quanto riportato dalla polizia americana, quattro persone sono morte nella zona di Capitol Hill dove si sono svolte le proteste dei sostenitori del presidente americano, Donald Trump, che hanno assaltato il Congresso per impedire ai legislatori di votare formalmente la nomina del presidente eletto, Joe Biden vincitore delle presidenziali del 3 novembre.

I supporters hanno agito dopo che il presidente repubblicano li ha aizzati contro i presunti brogli commessi dai democratici. Una delle vittime è una donna che aveva fatto irruzione nell’organo legislativo. Non si conoscono i dettagli sulla morte delle altre tre persone, né se siano legate al’assalto del Congresso. Inoltre, 14 agenti sarebbero rimasti feriti a causa degli scontri tra i supporters di Trump. La polizia ha arrestato 52 persone coinvolte nell’assalto. Sono inoltre stati rinvenuti due ordigni artigianali nelle sedi del partito Repubblicano e del partito Democratico. Il sindaco di Washington DC ha proclamato ieri sera il coprifuoco per poi estendere lo stato di emergenza per i prossimi 14 giorni. Alcuni media hanno riportato l’ipotesi che il vicepresidente Mike Pence utilizzi il 25esimo emendamento per rimuovere Trump dalla Casa Bianca. L'emendamento prevede la rimozione del presidente nel caso in cui non sia in grado di svolgere le proprie funzioni. Inoltre diversi funzionari della sicurezza pubblica, tra cui il cui vice consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, si sono dimessi dopo l’insurrezione.

Biden e Obama contro gli insorti

Il presidente eletto Joe Biden ha accusato i sostenitori di Trump di avere organizzato «un’insurrezione» ed è tornato a chiedere al repubblicano di rinnegare la violenza. In un messaggio su Twitter Biden ha poi aggiunto che quanto avvenuto al Congresso dimostra «la fragilità della democrazia» che può essere difesa solo da «chi non agisce per ambizioni personali, ma per il bene comune».

Anche l’ex presidente democratico Barack Obama è intervenuto accusando Trump di avere mentito alla nazione e di avere creato un momento di vergogna nazionale.

La democrazia non si ferma, neanche Trump

Nel frattempo, il Congresso ha ripreso a votare per concludere la nomina di Biden. Quello che in passato è stato semplicemente un atto formale è diventato un passaggio cruciale per il destino della democrazia. Nonostante quanto avvenuto e gli inviti di membri del suo stesso partito ad abbassare i toni, Trump, secondo quanto riportato dalla Cnn, ha chiesto ai membri del Congresso a lui fedeli di continuare a porre obiezioni senza precedenti contro il voto sui risultati elettorali in diversi stati elettorali tra cui Arizona, Pennsylvania, Michigan e Georgia. Tutte le obiezioni sono state sinora respinte tra gli applausi dell’aula dove molti legislatori hanno preso la parola per chiedere di dare un esempio di unità nazionale al paese.

C’è chi dice no

I fatti della notte hanno però scosso le coscienze di alcuni sostenitori del presidente che hanno deciso di non votare le obiezioni per porre argine all’assalto alle istituzioni americane. Il senatore Mike Braun ha detto che dopo quello che è accaduto non si è sentito «a suo agio» nel votare le obiezioni contro il conteggio dei voti. Stesso discorso per la senatrice Cynthia Lummis. Entrambi si sono però rifiutati di riconoscere Trump come causa degli scontri odierni. Nel frattempo, i social Facebook e Twitter hanno bloccato l’account del presidente repubblicano per le prossime 24 ore. In precedenza, le due piattaforme insieme a Youtube avevano eliminato il video in cui Trump chiedeva ai suoi supporters di tornare a casa, continuando però ad accusare i democratici di brogli.

Le reazioni degli altri paesi

L’insurrezione del 6 gennaio ha causato le reazioni dei leader dei paesi esteri. Oltre alle polemiche tra i sovranisti italiani, sono stati in molti a condannare quanto avvenuto. Il presidente canadese, Justin Trudeau, si è detto molto «rattristato» da quanto avvenuto mentre il presidente indiano, Narendra Modi, ha detto che il processo democratico non può essere fermato da «sovversivi».

Anche la premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha tenuto a precisare l’importanza di non ostacolare la volontà democratica.

