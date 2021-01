Migliaia di sostenitori del presidente americano, Donald Trump si sono radunati a Washington nel giorno in cui il Congresso si appresta a nominare il democratico Joe Biden, presidente del paese a seguito della sua vittoria alle presidenziali del 3 novembre.

Cosa ha chiesto Trump

Il presidente americano Donald Trump è tornato a chiedere al suo vice, Mike Pence, di intervenire per evitare che il Congresso finalizzi la nomina del democratico, Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. I democratici hanno vinto le presidenziali del 3 novembre scorso, ma Trump non ha finora riconosciuto la vittoria di Biden accusato di avere commesso brogli nel corso delle elezioni. In un tweet Trump ha chiesto a Pence di intervenire perché «è il tempo del coraggio».

Il rifiuto di Pence

Pence non ha per ora rilasciato dichiarazioni sugli ultimi tweet di Trump, ma le sue ultime dichiarazioni erano di forte dissenso rispetto alle richieste dello staff di Trump. Il vicepresidente ha infatti chiesto e ottenuto che un tribunale federale respingesse l’esposto di alcuni repubblicani che lo volevano obbligare a sovvertire l’esito delle elezioni. Nonostante l’ennesima batosta giudiziaria, i supporters di Trump non si sono arresi e hanno presentato un nuovo ricorso. Pence non è il primo repubblicano a rifiutarsi di seguire Trump nel suo percorso sempre più difficile volto a rimanere al potere. Anche il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensberger, si è rifiutato di ribaltare le elezioni avvenute nel suo stato che hanno visto Biden essere il primo candidato democratico a vincere dopo vent’anni di dominio repubblicano. In una registrazione pubblicata dal Washington Post, il repubblicano ha detto a Trump di «non credere a tutto quello quello legge sui social».

«Romney Traditore»

Intanto, è diventato virale il video di una fan di Trump che molesta in aeroporto Mitt Romney l’ex candidato alle primarie repubblicane del 2016 che si è rifiutato di appoggiare la lotta del presidente americano contro i presunti brogli commessi dai democratici nel corso delle elezioni. Successivamente sul volo alcuni sostenitori di Trump hanno intonato cori contro Romney chiamandolo: «Traditore».

«Questo è il partito di Donald Trump»

Un altro avvertimento all’élite dei “grandi vecchi” repubblicani è stato lanciato dal figlio di Trump, Donald Trump Jr che ha annunciato l’espulsione di coloro che non si adegueranno alla line dura del repubblicano. «Chi tra i repubblicani non sta lottando con Trump non ha ancora capito che il partito repulbbicano non è più di questi personaggi, ma è il partito repubblicano di Donald Trump». Il partito è stato sinora diviso tra chi ha lottato al fianco di Trump contro i presunti brogli e chi come la vecchia guardia rappresentata da Romney e dall’ex presidente George W. Bush ha riconosciuto la vittoria di Biden.

Gli arresti alle manifestazioni

Nel frattempo i supporters di Trump hanno organizzato martedì nuove manifestazioni per dimostrare la loro solidarietà al presidente in carica. Alcuni dei manifestanti sono stati arrestati perché accusati di avere creato disordini ed essere in possesso di armi illegali. Le proteste hanno visto la partecipazione di diversi gruppi estremisti tra cui i Proud Boys il cui leader è stato arrestato il 5 gennaio dopo essere stato accusato di avere bruciato una bandiera del movimento anti razzista Black Lives Matter.

